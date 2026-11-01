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Patlama nedeniyle müstakil evde büyük çapta hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Patlamanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Patlama sırasında evde bulunan Miray Özata, Şahinder Özata ve Havva Demir yaralandı.

Olay, Suşehri ilçesine bağlı Taşköprü Mahallesi Kısa Sokak'ta bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Evde biriken doğal gazın sıkışması sonucu şiddetli bir patlama yaşandı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde müstakil bir evde meydana gelen doğal gaz patlamasında 3 kişi yaralandı. Patlamanın ardından evde büyük çapta hasar oluşurken, yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

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