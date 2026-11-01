Ankara'da 1 Kasım Pazar günü bazı ilçelerde yaşanan içme suyu şebeke arızaları nedeniyle su kesintileri uygulanıyor. ASKİ tarafından paylaşılan arıza ve bakım bilgilerine göre, Polatlı, Altındağ, Sincan, Keçiören, Etimesgut ve Çankaya'da ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
Arızaların giderilmesi için sahada çalışma başlatılırken, kesintilerin sona ermesi için farklı ilçelere yönelik tahmini tamir saatleri de açıklandı.
POLATLI'DA SU KESİNTİSİ
Polatlı ilçesi Yeni Mahallesi Pazarcık Sokak üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında, 110 milimetre çapındaki PVC boruda meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi yaşanıyor.
1 Kasım saat 10.50'de başlayan kesintinin saat 13.00'te sona ermesi planlanıyor. Kesintiden Yeni Mahallesi'nin bir kısmı etkileniyor.
ALTINDAĞ'DA KESİNTİ 23.55'E KADAR SÜRECEK
Altındağ ilçesi Hacı Bayram Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı içerisinde meydana gelen içme suyu şebeke hattı arızası nedeniyle plansız su kesintisi uygulanıyor.
31 Ekim saat 09.00'da başlayan arızanın giderilmesi için çalışmalar sürerken, suyun 1 Kasım saat 23.55'te yeniden verilmesi öngörülüyor.
Kesintiden Cumhuriyet Bulvarı ve bulvara bağlı sokaklar etkileniyor.
SİNCAN'DA TÜRKOBASI MAHALLESİ'NİN TAMAMINDA KESİNTİ
Sincan ilçesi Türkobası Mahallesi'nde bulunan su kuyusunda meydana gelen elektrik arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapıldı.
31 Ekim saat 16.20'de başlayan kesintinin 1 Kasım saat 12.00'de sona ermesi planlanıyor. Kesintiden Türkobası Mahallesi'nin tamamı etkileniyor.
KEÇİÖREN'DE TEDBİR AMAÇLI SU KESİNTİSİ