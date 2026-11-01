Ankara'da 1 Kasım Pazar günü bazı ilçelerde yaşanan içme suyu şebeke arızaları nedeniyle su kesintileri uygulanıyor. ASKİ tarafından paylaşılan arıza ve bakım bilgilerine göre, Polatlı, Altındağ, Sincan, Keçiören, Etimesgut ve Çankaya'da ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Arızaların giderilmesi için sahada çalışma başlatılırken, kesintilerin sona ermesi için farklı ilçelere yönelik tahmini tamir saatleri de açıklandı.

POLATLI'DA SU KESİNTİSİ

Polatlı ilçesi Yeni Mahallesi Pazarcık Sokak üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında, 110 milimetre çapındaki PVC boruda meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi yaşanıyor.

1 Kasım saat 10.50'de başlayan kesintinin saat 13.00'te sona ermesi planlanıyor. Kesintiden Yeni Mahallesi'nin bir kısmı etkileniyor.

ALTINDAĞ'DA KESİNTİ 23.55'E KADAR SÜRECEK

Altındağ ilçesi Hacı Bayram Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı içerisinde meydana gelen içme suyu şebeke hattı arızası nedeniyle plansız su kesintisi uygulanıyor.

31 Ekim saat 09.00'da başlayan arızanın giderilmesi için çalışmalar sürerken, suyun 1 Kasım saat 23.55'te yeniden verilmesi öngörülüyor.

Kesintiden Cumhuriyet Bulvarı ve bulvara bağlı sokaklar etkileniyor.

SİNCAN'DA TÜRKOBASI MAHALLESİ'NİN TAMAMINDA KESİNTİ

Sincan ilçesi Türkobası Mahallesi'nde bulunan su kuyusunda meydana gelen elektrik arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapıldı.

31 Ekim saat 16.20'de başlayan kesintinin 1 Kasım saat 12.00'de sona ermesi planlanıyor. Kesintiden Türkobası Mahallesi'nin tamamı etkileniyor.

KEÇİÖREN'DE TEDBİR AMAÇLI SU KESİNTİSİ

Keçiören ilçesi Kuşcağız Mahallesi Günsazak Caddesi içerisinde Metehan firmasının yürüttüğü çalışma nedeniyle tedbir amaçlı plansız su kesintisi uygulanıyor.

1 Kasım saat 09.00'da başlayan kesintinin saat 14.00'te tamamlanması bekleniyor.

Kesintiden Günsazak Caddesi, Gökova Sokak ve Çevik Sokak etkileniyor.

ETİMESGUT'TA BAHÇEKAPI MAHALLESİ ETKİLENECEK

Etimesgut ilçesi Bahçekapı Mahallesi 2472. Cadde üzerinde bulunan 100 milimetre çapındaki dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi yaşanıyor.

1 Kasım saat 09.00'da başlayan kesintinin saat 18.00'de sona ermesi planlanıyor. Kesintiden Bahçekapı Mahallesi'nin bir kısmı etkileniyor.

ÇANKAYA'DA SU KESİNTİSİ SAAT 12.30'A KADAR

Çankaya ilçesi Akpınar Mahallesi 851. Cadde içerisinde bulunan 150 milimetrelik içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi uygulanıyor.

1 Kasım saat 09.45'te başlayan kesintinin saat 12.30'da tamamlanması öngörülüyor.

Kesintiden Akpınar Mahallesi'nin bir kısmı ile Dikmen Caddesi'nin üst kotları etkileniyor.

ASKİ, arızaların en kısa sürede giderilmesi amacıyla ekiplerin sahada çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü bildirdi.