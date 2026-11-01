Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) bünyesindeki Ansera TechBridge Akademi, gençleri oyun geliştirme etkinliğinde bir araya getirdi. OSTİM Teknik Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi öğrenci topluluklarının iş birliğiyle düzenlenen “Fall Temalı Hackathon” kapsamında yaklaşık 120 öğrenci, 48 saat boyunca sonbahar temalı oyunlar geliştirdi.

120 ÖĞRENCİ OYUN GELİŞTİRME MARATONUNA KATILDI

Ansera TechBridge Akademi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlik, OSTİM Teknik Üniversitesi Bilişim ve Oyun Geliştiricileri Topluluğu ile Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri tarafından kurulan Softline Club Topluluğu iş birliğinde düzenlendi.

OSTİM Teknik Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi başta olmak üzere farklı üniversitelerden katılan öğrenciler, 48 saat boyunca ekipler halinde oyun geliştirme çalışması yürüttü. Bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği ve farklı disiplinlerden gençlerin katıldığı etkinlikte, katılımcılar bilgi ve becerilerini ortak projelere dönüştürme fırsatı buldu.

ABB Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Akıllı Şehirler Şube Müdürü Kubilay Karadavut, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, yaklaşık 120 öğrencinin bir araya geldiğini belirterek gençlerin yeni fikirler üretmesine ve projelerini hayata geçirmesine yönelik çalışmaları önemsediklerini ifade etti.

GELİŞTİRDİKLERİ OYUNLARI TANITTILAR

Hackathon'un son gününde katılımcılar, 48 saatlik çalışma sürecinde geliştirdikleri oyunları tanıtarak projelerini paylaştı. Gençler, ekip çalışmasıyla hazırladıkları projelerle hem teknik becerilerini hem de yaratıcılıklarını ortaya koydu.

Etkinliğe katılan Muhammed Murat, organizasyonun oyun sektörüne yönelik istihdam açısından katkı sağlayabileceğini belirterek Ankara Büyükşehir Belediyesine etkinlik alanı desteği için teşekkür etti.

Katılımcılardan Alper Gülender ise oyun sektöründe deneyimi olmayan kişilerle bir araya gelme fırsatı bulduklarını ifade ederek 48 saat boyunca oyun geliştirdiklerini ve etkinlik süresince sağlanan destekten memnuniyet duyduklarını söyledi.