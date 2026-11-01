Karın ağrısı, mide bulantısı ve bel ağrısı şikâyetleriyle birkaç kez hastaneye başvuran 53 yaşındaki Emine Kurt'un sağlık durumu, böbrek taşının idrar akışını engellemesi ve enfeksiyona yol açması nedeniyle ağırlaştı. Böbrekleri ciddi şekilde etkilenen ve yoğun bakımda tedavi gören Kurt, Medipol Bahçelievler Üniversite Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Yunus Çolakoğlu tarafından gerçekleştirilen kapalı ameliyatla böbrek taşlarından kurtuldu.

BÖBREK TAŞI CİDDİ ENFEKSİYONLARA YOL AÇABİLİYOR

Böbrek taşlarının tedavi edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğini belirten Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Yunus Çolakoğlu, özellikle idrar kanalını tıkayan taşların böbrekte idrar akışını engelleyerek enfeksiyona yol açabileceğini söyledi.

Böbrek taşının basite alınmaması gerektiğini vurgulayan Çolakoğlu, bazı hastaların şikâyetlerini önemsemediği için doktora başvurmakta geciktiğini ifade etti. Hastanın yaşadığı sürecin böbrek taşının ne kadar ciddi sonuçlar doğurabileceğini gösterdiğini belirten Çolakoğlu, taş kaynaklı enfeksiyonların yoğun bakım gerektirecek boyuta ulaşabileceğine dikkat çekti.

AĞRI VE BULANTIYLA BAŞLADI, YOĞUN BAKIMA KADAR İLERLEDİ

53 yaşındaki Emine Kurt'un karın ve bel ağrısına mide bulantısı da eşlik etti. Birkaç kez hastaneye başvuran Kurt'a serum ve iğne tedavisi uygulandı ancak şikâyetleri giderek ağırlaştı.

Yapılan tetkiklerde böbreklerinin ciddi şekilde etkilendiği belirlenen Kurt, enfeksiyon değerlerinin yükselmesi üzerine yoğun bakıma alındı. Böbrekteki idrar akışını rahatlatmak amacıyla kateter takılan hasta, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Yaşadığı süreci anlatan Kurt, ilk olarak mide bulantısı, karın ve bel ağrısı şikâyetlerinin başladığını belirterek, hastanede uygulanan ilk tedavinin ardından durumunun daha da kötüleştiğini söyledi. Böbreklerinin iflas ettiğinin kendisine bildirildiğini ve yoğun bakıma alındığını anlatan Kurt, enfeksiyon nedeniyle böbreğine kateter takıldığını ifade etti.

KAPALI AMELİYATLA BÖBREK TAŞLARINDAN KURTULDU

Taburcu olduktan sonra böbreğindeki taşların yoğunluğu nedeniyle tedavisinin tek seansta tamamlanamayabileceği belirtilen Kurt, eşi aracılığıyla Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Yunus Çolakoğlu'na ulaştı.

Hastayı değerlendiren Çolakoğlu, idrar kanalından girilerek gerçekleştirilen kapalı ameliyat yöntemini tercih etti. Yeni nesil aspiratörlü sistem kullanılarak yapılan işlemde, böbrek içinde basınç oluşturmadan taşlara müdahale edildi. Ameliyat sonrasında takılan stent de daha sonra sorunsuz şekilde çıkarıldı.

Tedavi sürecinin rahat geçtiğini belirten Emine Kurt, ameliyat sonrasında ağrı ve kanama yaşamadığını, kendisini iyi hissettiğini söyledi.

BÖBREK TAŞI OLANLARA DÜZENLİ KONTROL UYARISI

Böbrek taşlarının tedavisinde yeni nesil aspiratörlü sistemlerin önemli avantajlar sunduğunu belirten Doç. Dr. Çolakoğlu, uygun hastalarda vücutta herhangi bir kesi yapılmadan idrar kanalından girilerek büyük ve çok sayıdaki taşlara müdahale edilebildiğini kaydetti. Çok büyük taşlarda ise farklı cerrahi yöntemlerin tercih edilebileceğini ifade etti.

Daha önce böbrek taşı düşüren kişilerin taşların tekrarlama riski nedeniyle düzenli üroloji kontrollerini ihmal etmemesi gerektiğini vurgulayan Çolakoğlu, ailesinde böbrek taşı öyküsü bulunan kişilerin de risk altında olabileceğini belirtti. Özellikle böbrek taşını düşündüren yan ağrısı gibi şikâyetlerde vakit kaybetmeden bir üroloji uzmanına başvurulması gerektiğini söyledi.