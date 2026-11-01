Bursa'da etkili olan sağanak yağışlar, kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı ve Nilüfer barajlarının doluluk oranını yüzde 67,42'ye yükseltti. Ancak tarım arazilerinin sulanmasında kullanılan Gölbaşı Barajı'nda kuraklık tehlikesi devam ediyor. Barajın yaklaşık yüzde 50'si kururken, balıkçıların kayıklarla açıldığı alanlarda koyunlar otlamaya başladı. Uzmanlar, kontrolsüz sulama nedeniyle su seviyesinin yağışlara rağmen düştüğüne dikkat çekti.

İÇME SUYU BARAJLARINDA DOLULUK YÜZDE 67'YE ULAŞTI

Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde su kaynaklarıyla öne çıkan Bursa, son yağışlarla birlikte içme suyu barajlarında sevindirici seviyelere ulaştı. Nüfusu 3 milyon 271 bin olan kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı ve Nilüfer barajlarında doluluk oranları yükseldi.

43 milyon metreküp su hacmine sahip Doğancı Barajı ile 60 milyon metreküp kapasiteli Nilüfer Barajı'nda geçen yıl ekim ayında yüzde 0,28 olarak ölçülen doluluk oranı, bu yıl yüzde 67,42'ye çıktı. Yağışlar ve su tasarrufu çağrılarıyla birlikte içme suyu kaynaklarında yaşanan artışa karşın, Bursa Ovası'nın tarımsal sulama ihtiyacını karşılayan Gölbaşı Barajı'nda kuraklık dikkat çekti.

GÖLBAŞI BARAJI'NIN YÜZDE 50'Sİ KURUDU

Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 1933 yılında tarım arazilerinin sulanması amacıyla Kestel ilçesinde yaptırılan Gölbaşı Barajı'nın yaklaşık yüzde 50'si kurudu. Uludağ ve Katır Dağları'ndan gelen sularla beslenen baraj; Gürsu, Kestel, Yıldırım ve Osmangazi ilçelerindeki tarım arazilerinin sulanmasında kullanılıyor.

Yaklaşık 3 bin dönümlük alana sahip barajda yaşanan su kaybı dronla havadan görüntülendi. Daha önce balıkçıların kayıklarla açıldığı alanların büyük bölümünde suyun çekilmesiyle koyunların otladığı görüldü.

MART AYINDA DOLULUK YÜZDE 85'E ÇIKMIŞTI

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Efsun Dindar, Gölbaşı Barajı'nda mart ayında doluluk oranının yüzde 85'e kadar yükseldiğini hatırlattı.

Geçen yıl ciddi kuraklık yaşayan barajın, yılın ilk aylarındaki yağışlarla yeniden dolduğunu belirten Dindar, yaz aylarında buharlaşma ve yoğun tarımsal sulamanın su seviyesini düşürdüğünü söyledi.

Salma sulama yönteminin etkilerine dikkat çeken Dindar, göletten sürekli su çekilmesi nedeniyle yoğun yağışlara rağmen su seviyesinin yeniden alt seviyelere gerilediğini ifade etti.

KURAKLIK SU KALİTESİNİ DE OLUMSUZ ETKİLİYOR

Gölbaşı Barajı'ndaki su kaybının yalnızca tarımsal faaliyetleri değil, su ekosistemini de tehdit ettiğini belirten Doç. Dr. Efsun Dindar, kontrolsüz sulamanın su kalitesini düşürdüğünü vurguladı.

Su seviyesinin azalmasıyla birlikte sudaki çözünmüş oksijen miktarının da düştüğünü belirten Dindar, bunun gölette yaşayan sucul canlılar için kritik sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

Dindar, su kalitesindeki bozulmanın bulanıklığı artırdığını ve göletin verimliliğini olumsuz etkilediğini belirterek tarımsal sulamada su kaynaklarının kontrollü kullanılmasının önemine dikkat çekti.