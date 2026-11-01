Türkiye'de sosyal medya kullanan milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Çocukları dijital ortamda karşılaşabilecekleri risklerden korumayı amaçlayan uygulamayla birlikte sosyal medya hesaplarında yaş doğrulaması dönemi başladı.

1 Kasım 2026 itibarıyla yeni hesap açacak kullanıcılar için e-Devlet üzerinden yaş doğrulaması zorunlu hale gelirken mevcut hesap sahiplerine de işlemlerini tamamlamaları için süre tanındı.

Basına yansıyan verilere göre Türkiye'deki yaklaşık 67 milyon kullanıcıya ait 330 milyon sosyal medya hesabı düzenlemeden etkilenebilecek.

Sosyal medya hesapları kapanacak mı?

Yeni düzenleme, bütün sosyal medya hesaplarının kapatılacağı anlamına gelmiyor. Ancak belirlenen yaş sınırının altında kalan kullanıcıların hesapları için kısıtlamalar uygulanacak.

Mevcut kullanıcıların ise 31 Mart 2027 tarihine kadar yaş doğrulama işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

Sosyal medyada yeni dönem hakkında 10 soru 10 cevap

1. e-Devlet ile sosyal medya doğrulaması ne zaman başladı?

Yeni düzenleme 1 Kasım 2026 tarihinde yürürlüğe girdi. Bu tarihten itibaren yeni hesap açılışlarında yaş doğrulaması zorunlu hale geldi.

2. Kimler yaş doğrulaması yapmak zorunda?

Düzenleme yalnızca çocukları değil, sosyal medya hesabı bulunan yetişkinleri de kapsıyor. Yaşı ne olursa olsun mevcut kullanıcıların da belirlenen süre içerisinde doğrulama yapması gerekiyor.

3. Sosyal medya yaş doğrulaması nasıl yapılacak?

Kullanıcılar, e-Devlet üzerinden oluşturulacak dijital yaş doğrulama belirtecini kullanacak. Sosyal medya platformu, bu belirteç aracılığıyla kişinin gerekli yaş sınırını karşılayıp karşılamadığını kontrol edecek.

Sistemin kullanımına ilişkin ayrıntılı teknik bilgilendirmeler yetkili kurumlar tarafından paylaşılacak.

4. Instagram, TikTok, Facebook ve X hesapları kapanacak mı?

Yaş şartını karşılayan ve gerekli doğrulamayı tamamlayan kullanıcıların hesaplarının topluca kapatılması söz konusu değil. Ancak yaş sınırına uymayan hesaplar için kısıtlamalar uygulanacak.

5. Sosyal medya hesaplarını doğrulamak için son tarih ne zaman?

Mevcut hesap sahipleri için son tarih 31 Mart 2027 olarak belirlendi. Bu tarihe kadar kullanıcıların en az bir kez yaş doğrulaması yapması gerekiyor.

6. 15 yaşından küçük çocuklar sosyal medya kullanabilecek mi?

Hayır. Düzenlemeye göre 15 yaşını doldurmayan çocuklara sosyal ağ hizmeti sunulamayacak. Yaş sınırının altında olduğu tespit edilen kullanıcıların yeni hesap açmasına izin verilmeyecek.

7. 15-18 yaş arasındaki gençler için hangi kurallar geçerli?

Bu yaş grubundaki kullanıcıların hesapları için daha sıkı güvenlik önlemleri uygulanacak. Hesapların gizli olması, canlı yayın yapılmaması ve kişiselleştirilmiş reklamlara yönelik sınırlamalar getirilmesi öngörülüyor.

8. e-Devlet şifresi sosyal medya şirketleriyle paylaşılacak mı?

Hayır. Resmi açıklamalara göre sosyal medya platformları kullanıcıların kimlik bilgilerini almayacak. Platformlara yalnızca kişinin 15 ve 18 yaş eşiklerini karşılayıp karşılamadığına ilişkin bilgi iletilecek.

9. Anne ve babalar çocuklarının hesaplarını kontrol edebilecek mi?

Evet. Sosyal medya platformlarının ebeveyn kontrol araçları sunması gerekiyor. Bu araçlarla aileler çocuklarının ekran süresini, hesap ayarlarını, konum paylaşımını ve ücretli işlemlerini kontrol edebilecek.

10. Sahte yaş doğrulama mesajlarına karşı ne yapılmalı?

Vatandaşların, hesaplarının kapatılacağını söyleyerek gönderilen şüpheli SMS ve bağlantılara dikkat etmesi gerekiyor. Yaş doğrulama işlemleri yalnızca resmi e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

Sosyal medya kullanıcıları nelere dikkat etmeli?

Yeni uygulamayla birlikte sosyal medya hesaplarını kullanmaya devam etmek isteyen vatandaşların resmi duyuruları takip etmesi önem taşıyor. Özellikle doğrulama işlemi için gönderilen sahte bağlantılar, kişisel bilgilerin ele geçirilmesine yol açabiliyor.

Yetkililer, işlemlerin yalnızca e-Devlet Kapısı ve resmi uygulama üzerinden yapılması gerektiği konusunda uyarıyor.