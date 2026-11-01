Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) için hazırlanan tanıtım filmini paylaştı. Artistik Buz Pateni Milli Sporcusu İklim Şentunalı'nın eriyen buz kütlesi üzerinde performans sergilediği filmde, iklim krizine karşı harekete geçilmesi çağrısı yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 için hazırlıklar sürüyor. Organizasyon kapsamında Türkiye tarafından hazırlanan tanıtım filminde, milli sporcu İklim Şentunalı'nın buz kütlesi üzerindeki performansına yer verildi.

COP31 Başkanı Murat Kurum, tanıtım filmini sanal medya hesabından, “Buzlar erimeden, İklim'in sesine kulak verin” mesajıyla paylaştı.

Milli sporcudan iklim krizi mesajı

Tanıtım filminde hızla eriyen bir buz kütlesi üzerinde performans sergileyen İklim Şentunalı, iklim krizinin etkilerine dikkat çekti. Şentunalı, filmde “Zaman azaldı. Denge bozuldu. Seyirci kalma lüksümüz bitti” ifadelerini kullanarak iklim değişikliğiyle mücadelede ortak hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

“Ben İklim. İklim değişiyor” sözleriyle sona eren tanıtım filminde, doğanın dengesinin korunması ve iklim krizine karşı somut adımlar atılması çağrısı öne çıktı.

COP31 Başkanlığı tarafından organizasyon için ayrıca “Let's COP” adlı İngilizce bir şarkı da hazırlandı.

COP31 ilk kez Türkiye'de düzenlenecek

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) en üst karar alma organı olan Taraflar Konferansı'nın 31'incisi (COP31), bu yıl ilk kez Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek konferansta 190'dan fazla ülkenin temsil edilmesi bekleniyor. Toplantılarda ülkelerin sera gazı emisyonlarını azaltma hedefleri, iklim değişikliğine uyum politikaları, iklim finansmanı, kayıp ve zarar mekanizmaları ile karbon piyasalarına ilişkin konular ele alınacak.

Paris Anlaşması'nın uygulanmasına yönelik kuralların da şekillendirildiği COP toplantılarında, iklim kriziyle mücadele kapsamında uluslararası kararlar alınıyor. Türkiye adına konferans başkanlığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yürütüyor.