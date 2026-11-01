Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yeni haftada Genel Kurul ve komisyonlarda yoğun mesai yapılacak.

Genel Kurul'da Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin kanun teklifinin ise gündeme alınması beklenirken, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2027 yılı bütçe görüşmeleri devam edecek.

YENİ YOL GRUBUNUN DURUMU

Partileri grup toplantısı Salı ve Çarşamba günü yapılacak. Salı günü önce MHP Grup toplantısı, ardından YENİ Parti, CHP ve DEM’in grup toplantıları yapılacak

Çarşamba günü İYİ Parti ve AKP Grup toplantısı yapılacak

DEVA Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, parti yönetimiyle yaşadığı görüş ayrılıklarının ardından görevlerinden ayrıldığını açıklamamış TBMM’deki siyasi dengeleri de değiştirmişti. Yeni Yol Grubu, milletvekili sayısının 20’nin altına düşmesiyle grup statüsünü kaybetti. Yeni Yol Grubunun her Çarşamba günü yaptığı grup toplantısının yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor.

GÖZLER PLAN BÜTÇE KOMİSYONUNDA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2027 yılı merkezi yönetim bütçesine ilişkin görüşmeler sürecek.

Komisyonda bu hafta beş bakanlığın bütçesi ve Sayıştay raporları ele alınacak.

Görüşme takvimi şöyle:

2 Kasım Pazartesi: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

3 Kasım Salı: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

4 Kasım Çarşamba: Ticaret Bakanlığı

5 Kasım Perşembe: Hazine ve Maliye Bakanlığı

6 Kasım Cuma: Kültür ve Turizm Bakanlığı