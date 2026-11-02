Çankaya Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Ahmet Say Müzik ve Edebiyat Ödülleri, 14 Kasım 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek törenle sahiplerine verilecek. 2026 yılı ödüllerinde edebiyat dalında şair ve deneme yazarı Hüseyin Ferhad, müzik dalında ise besteci ve akademisyen Turgay Erdener ödüle değer görüldü. Tören kapsamında Fazıl Say, Aslıhan And Say ve Turgay Erdener'in de aralarında bulunduğu sanatçılar konser verecek.

Ahmet Say Ödülleri'nin kazananları belli oldu

Çankaya Belediyesi, müzik ve edebiyat alanlarında eserleriyle iz bırakan sanatçıları onurlandırmak amacıyla düzenlediği Ahmet Say Müzik ve Edebiyat Ödülleri'nin üçüncüsüne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Ahmet Say'ın akılcı, yenilikçi ve sanatçı kimliğini esas alan seçici kurul, 2026 yılı ödüllerinin sahiplerini oy birliğiyle belirledi. Müzik dalında besteci ve akademisyen Turgay Erdener, edebiyat dalında ise şair ve deneme yazarı Hüseyin Ferhad ödüle layık görüldü.

Turgay Erdener, özgün besteleri ve çağdaş müziğe katkıları nedeniyle; Hüseyin Ferhad ise şiir ve deneme alanındaki eserleri ve edebiyat dünyasına sunduğu katkılar dolayısıyla ödülün sahibi oldu.

Fazıl Say ve Aslıhan And Say sahne alacak

14 Kasım'da Çankaya Belediyesi Atatürk Sanat Merkezi'nde düzenlenecek ödül töreninin sunuculuğunu Yekta Kopan üstlenecek. Ödül programının ardından sanatseverleri özel bir konser programı bekliyor.

Gecede dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say ile flüt sanatçısı Aslıhan And Say sahne alacak. Programda piyanist Turgay Erdener ve solist Selva Erdener de performans sergileyecek.

Ödül kazanan sanatçılara, heykeltıraş Metin Yurdanur tarafından tasarlanan özel heykelcikler takdim edilecek.

Ahmet Say Ödül Töreni ücretsiz olacak

Çankaya Belediyesi'nin düzenlediği 3. Ahmet Say Müzik ve Edebiyat Ödülleri töreni, 14 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 19.00'da Çankaya Belediyesi Atatürk Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Etkinliğe katılmak isteyen sanatseverler, ücretsiz yer fişlerini 7 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 09.00'dan itibaren belediyenin bilet.cankaya.bel.tr adresi üzerinden temin edebilecek.