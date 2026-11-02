Aksaray’da yaşanan kadın cinayeti, bir kez daha kadına yönelik şiddeti gündeme getirdi. Osman Oruç (33), çocuğunu görme bahanesiyle gittiği evde eski eşi Şefika Yeşildağ’ı (33) çıkan tartışmanın ardından 15 bıçak darbesiyle öldürdü.

Olay, saat 08.30 sıralarında Tacin Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Osman Oruç, çocuğunu görmek için eski eşi Şefika Yeşildağ’ın evine gitti. İkili arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Oruç, bir çocuk annesi Yeşildağ’ı vücudunun 15 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan kadın, kanlar içinde yere yığıldı.

Polisi arayıp kendisini ihbar etti

Olayın ardından polisi arayan Osman Oruç, eski eşini bıçakladığını söyleyerek, "Gelin beni alın" dedi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Şefika Yeşildağ’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Şüpheli Osman Oruç, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yeşildağ’ın cenazesi, temizlik görevlisi olarak çalıştığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Annesi gözyaşları içinde anlattı

Cinayet haberini alan Şefika Yeşildağ’ın annesi Döne Yeşildağ ve kız kardeşi Gülizar, olay yerine geldi. Acılı anne, gözyaşları içinde kızının eski eşi tarafından sürekli rahatsız edildiğini belirterek, "Kızımı sürekli rahatsız ediyordu. Dün yine rahatsız etti" dedi.

Anne ve kızını yakınları sakinleştirmeye çalışırken, gözaltına alınan Osman Oruç’un emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.