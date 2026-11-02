Mardin'in Derik ilçesinde yaşayan 87 yaşındaki Abdulkadir Dursun Güngörür, çocuk yaşta öğrendiği saat tamirciliği mesleğini 80 yıldır ilk günkü heyecanıyla sürdürüyor. Evinin alt katında kendi imkânlarıyla oluşturduğu 6 metrekarelik dükkânında çalışan Güngörür, ilerleyen yaşına rağmen mesleğini bırakmıyor.

Derik ilçesi Kale Mahallesi'nde yaşayan Güngörür, saat tamirciliğine henüz 7 yaşındayken babasının yanında başladı. Yıllar içinde mesleğinde ustalaşan Güngörür, küçük dükkânında saatleri tamir ederek hem ailesinin geçimini sağladı hem de 9 çocuğunu yetiştirdi.

Saat tamirciliğini çocuklarına da öğreten Güngörür, mesleğin gelecek kuşaklara aktarılması için çaba gösteriyor. Çocukları İstanbul'da yaşamasına rağmen çok sevdiği memleketinden ayrılmak istemeyen 87 yaşındaki usta, yıllardır aynı dükkânda çalışmayı sürdürüyor.

“Bu sanat ölmesin diye devam ediyorum”

Mesleğine duyduğu sevgiyi anlatan Abdulkadir Dursun Güngörür, saat tamirciliğine çocuk yaşta başladığını belirterek, “Ben 7 yaşındaydım, babamın yanında bu sanatı öğrendim. Şimdiye kadar da devam ediyorum. 87 yaşındayım. 7 erkek, 2 kız olmak üzere toplam 9 çocuk babasıyım. Bu sanat ölmesin diye devam ediyorum” dedi.