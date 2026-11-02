Keçiören Belediyesi Kent Tiyatrosu tarafından sahneye taşınan “Karagöz Uzay Boşluğunda” adlı çocuk oyunu, hafta sonunda minik izleyicilerle buluştu. Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu’nda sahnelenen oyun, eğlenceli hikâyesi ve renkli sahneleriyle çocuklardan ilgi gördü. Geleneksel Türk gölge oyunu Karagöz’ü uzayın renkli dünyasıyla buluşturan gösteride, doğayı koruma ve çevre temizliğinin önemi de eğlenceli bir anlatımla ele alındı.

Karagöz’ün uzay macerası çocuklarla buluştu

Geleneksel Türk gölge oyununun sevilen karakteri Karagöz’ün uzaydaki macerasını konu alan oyun, çocukları gezegenler, yıldızlar ve farklı gök cisimleriyle dolu renkli bir yolculuğa çıkardı. Eğlenceli diyaloglar ve dikkat çekici sahnelerle zenginleştirilen gösteride, uzay teması üzerinden çevre bilinci ve doğayı koruma mesajları verildi.

Çocuklar tiyatroda hem eğlendi hem öğrendi

Keçiören Belediyesi Kent Tiyatrosu tarafından hazırlanan “Karagöz Uzay Boşluğunda”, geleneksel gölge oyunu kültürünü yeni nesillere tanıtmayı amaçlayan içeriğiyle de öne çıktı. Çocukların yaş gruplarına uygun bir anlatımla sahnelenen oyun, minik izleyicilere eğlenceli ve öğretici bir tiyatro deneyimi sundu.

Gösterinin sonunda çocukların mutluluğu ve ailelerin ilgisi salonda renkli görüntüler oluşturdu. Etkinliğe katılan aileler, çocukları kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturan çalışmalar dolayısıyla Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan ve belediye ekibine teşekkür etti.