İzmir'in Bornova ilçesindeki otobüs terminalinde düzenlenen denetimde, bir kişinin sırt çantasında 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele şube müdürlüklerine bağlı ekipler, dün otobüs terminalinde şüpheli hareketlerde bulunduğu değerlendirilen S.B.'yi (44) takibe aldı.
Şüphelinin sırt çantasında yapılan aramada ruhsatsız 3 tabanca bulundu. Silahlara el konulurken S.B. gözaltına alındı.
Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: DHA