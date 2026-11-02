Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Komisyonu Heyeti, Berlin Büyükelçiliği'nde Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay başkanlığındaki Dışişleri Komisyonu Heyeti, Almanya Federal Meclisi (Bundestag) Dışişleri Komisyonu Başkanı Armin Laschet'in daveti üzerine bulunduğu Almanya'da, Berlin Büyükelçiliği'ni ziyaret ederek Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi. Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan ve Büyükelçilik mensupları tarafından heyete bilgilendirme yapıldı. Heyet üyeleri, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Turan'a ve Büyükelçilik çalışanlarına ev sahiplikleri dolayısıyla teşekkür etti. Program kapsamında düzenlenen vatandaş buluşmasında ise Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları, dernek temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüşüldü. Buluşmada, Almanya'da yaşayan vatandaşların sorunları, beklentileri ve talepleri dinlenerek karşılıklı istişarelerde bulunuldu.

Görüşmede, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının hem yaşadıkları ülkeye hem de Türkiye'ye önemli katkılar sunduğu belirtilerek, vatandaşların sorunlarının takip edilmesi, taleplerinin ilgili mercilere iletilmesi ve çözüm üretilmesinin önemine dikkat çekildi. Almanya'da yaşayan vatandaşların Türkiye'nin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulanan buluşmada, yurt dışında yaşayan vatandaşlarla Türkiye arasındaki gönül bağının güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi.