ran Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin son bir yılda izlediği İran karşıtı politikalar ve eylemler nedeniyle Kraliyet Donanması, Kraliyet Hava Kuvvetleri ve dış istihbarat servisi MI6'yı 'terör ve düşman' kuruluşlar listesine aldığını açıkladı. Bugün itibarıyla yürürlüğe giren kararın, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi tarafından kabul edildiği bildirildi.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İngiltere Kraliyet Donanması, Kraliyet Hava Kuvvetleri ve MI6'nın, İngiliz hükümetinin son bir yıldaki İran karşıtı politikaları ve eylemleri gerekçe gösterilerek söz konusu listeye dahil edildiği belirtildi.

Kararın, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi tarafından kabul edilen düzenlemeye dayandığı ve açıklama tarihi itibarıyla yürürlüğe girdiği kaydedildi.

İran'dan İngiltere'ye uluslararası hukuk tepkisi

Açıklamada, İngiltere hükümetinin İran'a yönelik politikalarının Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ilkelerine ve uluslararası hukuka aykırı olduğu savunuldu. Tahran yönetimi, söz konusu politikaların ulusal egemenliğe saygı ilkesini ve diğer devletlere karşı yasa dışı tedbirlerin uygulanması yasağını ihlal ettiğini öne sürdü.

İran Dışişleri Bakanlığı, ülkenin ulusal güvenliğini ve çıkarlarını koruma konusundaki kararlılığını da yineledi.

Kararın gerekçeleri arasında askeri üslerin kullanılması da var

Bakanlık açıklamasında, İngiltere'nin çeşitli 'düşmanca' eylemlerine dikkat çekildi. İngiltere topraklarındaki askeri üs ve tesislerin İran'a karşı yürütülen savaşta kullanılmasına izin verilmesi ile İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun 'ulusal güvenliğe tehdit' olarak tanımlanması, kararın gerekçeleri arasında sıralandı.

İran yönetimi, alınan tedbirlerin uluslararası hukuk ve mütekabiliyet ilkesi doğrultusunda uygulandığını belirterek, kararın doğuracağı sonuçlardan İngiliz hükümetinin sorumlu olacağını bildirdi.