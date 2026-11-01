Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerle dış ticaret hacminin 2026 yılının ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,2 artarak 108,2 milyar dolara yükseldiğini açıkladı. Bolat, İİT ülkelerinin Türkiye'nin toplam ihracatındaki payını 2028 yılında yüzde 30'a çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirvesi Açılış Töreni'ne katıldı. Zirvede TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve İslam Ticaret ve Kalkınma Odası Başkanı Abdullah Saleh Kamel'in yanı sıra bakanlar, üst düzey politika yapıcılar, ticaret odaları, yatırımcılar ve iş dünyasının temsilcileri yer aldı.

Toplantıda yatırım, ticaret ve sınır ötesi iş birliği imkanlarının değerlendirilmesi hedeflenirken, Kadınların Kalkınması Teşkilatı (WDO) ile İslam Ticaret ve Kalkınma Odası (ICCD) arasında, ayrıca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Kamerun Ticaret, Sanayi, Maden ve Zanaatkarlar Odası (CCIMA) arasında imzalanan iki mutabakat zaptı için tören düzenlendi.

'İİT ülkeleri 2025'te yüzde 4,1 büyüdü'

Konuşmasında İİT üyesi ülkelerin ekonomik potansiyeline dikkat çeken Bolat, SESRIC'in 2026 yılı Ekonomik Görünüm Raporu'na göre teşkilat üyelerinin 2 milyarı aşan nüfusuyla dünya nüfusunun yaklaşık dörtte birini oluşturduğunu, toplam ekonomik büyüklüklerinin ise 10 trilyon dolara ulaştığını belirtti.

İİT ülkelerinin 2025 yılında dünya ortalamasının üzerinde, yüzde 4,1 oranında büyüme kaydettiğini aktaran Bolat, bu potansiyelin yatırımlara, üretim kapasitesine, nitelikli istihdama ve toplumsal refaha dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı.

İİT ülkeleri arasındaki ticaret 979 milyar dolara ulaştı

İİT üyesi ülkeler arasındaki ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi gerektiğini belirten Bolat, ICDT verilerine göre 2025 yılında teşkilat içindeki toplam ticaretin yaklaşık 979 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Buna karşın İİT içi ticaretin üye ülkelerin toplam dış ticaretindeki payının yüzde 19,57 seviyesinde kaldığını ifade eden Bolat, ticaretin yaklaşık yüzde 80'inin teşkilat dışındaki ülkelerle gerçekleştirildiğine dikkati çekti.

Türkiye'nin üye ülkeler arasındaki ticaretin geliştirilmesine, yatırımların teşvik edilmesine, ticaretin kolaylaştırılmasına ve özel sektörler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine önem verdiğini kaydetti.

Türkiye'nin İİT ülkelerine ihracatı 55,2 milyar dolar oldu

Türkiye'nin İİT ülkeleriyle dış ticaret hacmindeki artışa ilişkin verileri de paylaşan Bolat, 2013 yılında 87,6 milyar dolar olan toplam ticaret hacminin 2025 yılında 119,1 milyar dolara yükseldiğini bildirdi.

Bolat, 2026 yılının ocak-eylül döneminde ise Türkiye'nin İİT ülkeleriyle dış ticaret hacminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,2 artarak 108,2 milyar dolara ulaştığını, bu ülkelere yapılan ihracatın 55,2 milyar dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı.

İİT ülkelerinin Türkiye'nin toplam ihracatındaki payını 2028 yılına kadar yüzde 27'den yüzde 30'a çıkarmayı hedeflediklerini belirten Bolat, ticari ilişkileri daha dengeli, çeşitlendirilmiş ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak istediklerini ifade etti.

TPS-OIC ile ticari iş birliği güçlendirilecek

Türkiye'nin bölgesel ekonomik bütünleşmeyi geliştirmek amacıyla çeşitli mekanizmaları hayata geçirdiğini aktaran Bolat, İİT Üye Ülkeleri Arasında Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC), İİT Tahkim Merkezi, İSEDAK Altın ve Gayrimenkul Borsaları ile İSEDAK KOBİ Programı'nın bu girişimler arasında yer aldığını belirtti.

1 Temmuz 2022'de uygulamaya giren TPS-OIC'in üye ülkeler arasındaki tercihli ticaretin geliştirilmesi açısından önemli bir adım olduğunu vurgulayan Bolat, sistemin ticaret hacminin yanı sıra yeni yatırım fırsatlarına ve bölgesel üretim ağlarının güçlenmesine de katkı sağlayacağını kaydetti.