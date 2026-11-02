Japonya'da Parkinson hastalığıyla mücadelede önemli bir gelişme yaşandı. Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı, kök hücre teknolojisi kullanılarak geliştirilen Amchepry (raguneprocel) adlı tedaviye 6 Mart 2026 tarihinde şartlı ve süreli kullanım onayı verdi. Böylece Parkinson hastalığının hareketle ilgili belirtilerini azaltmayı hedefleyen yeni tedavi yöntemi, dünyada bu alanda resmi onay alan ilk iPS kök hücre kaynaklı ürün oldu.

Hastaların beynine milyonlarca hücre nakledildi

Kyoto Üniversitesi öncülüğünde yürütülen araştırmada, Parkinson hastası 7 kişiye kök hücrelerden elde edilen ve dopamin üreten sinir hücrelerine dönüşebilen hücreler nakledildi.

Yaşları 50 ile 69 arasında değişen hastaların beyinlerine yaklaşık 5 ila 10 milyon hücre yerleştirildi. Hastalar, operasyonların ardından iki yıl boyunca düzenli olarak takip edildi.

Araştırma sonuçlarına göre, değerlendirilen 6 hastanın 4'ünde hareket becerilerinde iyileşme kaydedildi. Nakledilen hücrelerle bağlantılı ciddi bir yan etki tespit edilmemesi de tedavinin güvenliği açısından olumlu bir bulgu olarak değerlendirildi.

Parkinson hastalığında yeni tedavi nasıl çalışıyor?

Parkinson hastalığı, beyinde hareketlerin kontrol edilmesine yardımcı olan dopamin adlı kimyasalı üreten sinir hücrelerinin zamanla kaybedilmesiyle ortaya çıkıyor. Bu durum ellerde titreme, kaslarda sertlik, hareketlerde yavaşlama ve denge sorunlarına neden olabiliyor.

Japon bilim insanlarının geliştirdiği yöntemde ise bağışçılardan elde edilen hücreler laboratuvar ortamında yeniden programlanıyor. Ardından dopamin üreten sinir hücrelerine dönüşebilecek hale getirilen hücreler, cerrahi operasyonla hastanın beynine naklediliyor.

Tedavinin amacı, kaybedilen hücrelerin görevini kısmen üstlenebilecek yeni hücreler sayesinde Parkinson hastalarının hareketle ilgili şikayetlerini azaltmak.

Parkinson hastalığı tamamen iyileşecek mi?

Bilim dünyasında umut veren sonuçlara rağmen uzmanlar, yeni yöntemin Parkinson hastalığını tamamen ortadan kaldıran kesin bir tedavi olmadığını vurguluyor.

Japonya'nın verdiği onayın şartlı olması nedeniyle tedavinin uzun vadeli etkilerinin ve güvenliğinin daha geniş hasta gruplarında araştırılması gerekiyor.

Yeni yöntem özellikle mevcut ilaç tedavilerinden yeterli fayda göremeyen Parkinson hastalarının hareket belirtilerini iyileştirmek amacıyla geliştirildi.

İlk resmi tedavi uygulandı! Hasta taburcu edildi

Japonya'dan 30 Ekim 2026 tarihinde gelen son açıklama, tedavide yeni bir aşamaya geçildiğini ortaya koydu.

Kyoto Üniversitesi Hastanesi, resmi onayın ardından ilk hücre naklinin ekim ayında 50'li yaşlarındaki bir kadın hastaya uygulandığını duyurdu. Ameliyat sonrası sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen hastanın taburcu edildiği ve iş hayatına geri döndüğü bildirildi.

Araştırmacılar, tedavinin kalıcı etkilerini belirlemek amacıyla hastaları takip etmeyi sürdürecek.