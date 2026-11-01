Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinin il olma ihtimali yeniden gündeme geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “100 il, 1000 ilçe” hedefini bir kez daha gündeme taşıması, il olma beklentisi bulunan ilçelerde heyecan yarattı. Karadeniz Ereğli de il olması gündeme gelen ilçeler arasında yer aldı.

Türkiye’nin idari yapısında değişiklik öngören “100 il, 1000 ilçe” hedefi, yeniden kamuoyunun gündemine taşındı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin daha önce de dile getirdiği proje kapsamında mevcut il ve ilçe sayısının artırılması hedefleniyor.

Bu gelişmeyle birlikte Zonguldak’ın önemli ilçelerinden Karadeniz Ereğli’nin il statüsüne kavuşup kavuşmayacağı sorusu da yeniden tartışılmaya başlandı. İl olma beklentisi uzun süredir gündemde olan Karadeniz Ereğli, nüfusu, ekonomik yapısı, sanayisi ve bölgedeki konumuyla dikkat çekiyor.