Japon folklorunda hayaletler, yalnızca ölen insanların ruhları olarak değil, aynı zamanda dünyayla bağlarını koparamayan varlıklar olarak anlatılıyor. “Yūrei” adı verilen bu ruhların, tamamlanmamış hesaplarını kapatmak veya intikam almak amacıyla yaşayanların dünyasına döndüğüne inanılıyor.

Geleneksel tasvirlerde uzun ve dağınık siyah saçları, beyaz cenaze kıyafetleri ve yere basmayan bedenleriyle öne çıkan yūreilerin, özellikle büyük acılar, haksızlıklar ve öfke nedeniyle huzura kavuşamadıkları düşünülüyor.

Okiku'nun bitmeyen tabak sayma hikayesi

Japonya'nın Edo döneminden (1603-1868) günümüze ulaşan en ünlü hayalet hikayelerinden biri, Okiku adlı genç kadının öyküsü olarak biliniyor.

Rivayete göre değerli tabaklardan birini kırmasının ardından kuyuya atılan Okiku'nun ruhu, ölümünden sonra da huzur bulamıyor. Her gece kuyudan çıkarak tabakları saymaya başlayan genç kadın, sayım sırasında dokuzuncu tabağa geldiğinde duruyor ve aynı döngüyü tekrar ediyor.

Yıllardır anlatılan bu hikaye, Japon hayalet efsanelerinin en bilinen örnekleri arasında gösteriliyor.

Oiwa'nın intikam için geri dönen ruhu

Japon folklorunun bir diğer ürpertici karakteri ise Oiwa. Ünlü rivayete göre Oiwa, kocası tarafından yavaş yavaş zehirlenerek öldürülen bir kadın.

Ölümünün ardından intikam almak için hayalet olarak geri döndüğüne inanılan Oiwa'nın hikayesi, Japon korku anlatılarında önemli bir yere sahip. Aldatılma, ihanet ve intikam temaları etrafında şekillenen bu öykü, yūrei inanışının en dikkat çekici örneklerinden biri olarak anlatılıyor.

Japon korku sinemasına ilham verdiler

Yüzyıllardır kuşaktan kuşağa aktarılan yūrei hikayeleri, Japonya'nın geleneksel korku kültürünü şekillendiren önemli unsurlar arasında bulunuyor.

Okiku ve Oiwa gibi hayalet karakterleri, yalnızca halk anlatılarında değil, korku edebiyatında, tiyatro eserlerinde ve sinemada da kendilerine yer buluyor. Özellikle intikam, geçmişte yaşanan acılar ve huzura kavuşamayan ruhlar etrafında şekillenen bu anlatılar, Japon korku sinemasının kendine özgü atmosferinin oluşmasında etkili oluyor.