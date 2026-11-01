Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dünyanın önemli iklim organizasyonlarından COP31 öncesinde Antalya’da gerçekleştirilecek etkinlikler için sanatçılar ve gönüllüler çeşitli projeler yürütüyor.

Tarkan’dan iklim değişikliğine müzikle dikkat çeken mesaj

Hazırlıklara destek veren isimlerden biri de ünlü sanatçı Tarkan oldu. Sanatçı, söz ve müziği kendisine ait olan “Uyan” isimli şarkısını COP31 kapsamında İngilizceye uyarlayarak yeniden seslendirdi.

Şarkı için hazırlanan video klipte ise iklim değişikliğinin doğa ve çevre üzerindeki etkilerini gösteren görüntülere yer verildi.

Tarkan’ın COP31 için hazırladığı İngilizce “Uyan” çalışmasıyla iklim değişikliği konusunda uluslararası farkındalığa katkı sunulması hedefleniyor.