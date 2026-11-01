Olay, saat 06.30 sıralarında Kuşadası ilçesi Camikebir Mahallesi Şafak Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler, otomobille geldikleri sokakta araçtan inerek Kaleiçi’nde eğlence mekânı işleten Mekin Çelik (37) ile dövme stüdyosu işletmecisi Murat Yatkı’ya (55) tabancayla ateş açtı.

Vücutlarının çeşitli bölgelerine kurşun isabet eden iki işletmeci kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Biri ameliyata alındı

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kuşadası Devlet Hastanesi’ne götürülen Mekin Çelik ameliyata alınırken, Murat Yatkı ise Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Her iki yaralının da sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis saldırganların peşinde

Olayın ardından polis ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Silahlı saldırının nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.