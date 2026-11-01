Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen silahlı saldırı paniğe neden oldu. İki işletmecinin hedef alındığı olayda, Mekin Çelik ve Murat Yatkı vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay, saat 06.30 sıralarında Camikebir Mahallesi Şafak Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, otomobille olay yerine gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler, araçtan inerek Kaleiçi'nde eğlence mekânı işleten Mekin Çelik ile dövme stüdyosu işleten Murat Yatkı'ya tabancayla ateş açtı.

Silah sesleri üzerine çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıda ağır yaralanan iki işletmeci, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

BİRİ AMELİYATA ALINDI, DİĞERİ SEVK EDİLDİ

Yaralılardan Mekin Çelik, Kuşadası Devlet Hastanesi'nde ameliyata alındı. Murat Yatkı ise Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Her iki yaralının da sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

SALDIRGANLARIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri harekete geçti. Saldırının nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.