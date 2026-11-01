Bir dönemin çocuklarının hafızasına kazınan Caillou, bu kez maceralarıyla değil, yaşadığı evle gündemde. Küçük Caillou'nun ailesiyle birlikte yaşadığı, mavi dış cephesiyle hafızalara kazınan ev, çizgi film tutkunlarının merak ettiği konular arasında yer aldı.

1997 yılında yayın hayatına başlayan Caillou, dört yaşındaki bir çocuğun günlük yaşamını, ailesini ve arkadaşlarıyla yaşadığı maceraları konu alıyor. Çizgi filmde Caillou, annesi, babası ve kız kardeşi Rosie ile Pine Street'teki mavi evlerinde yaşıyor.

CAILLOU'NUN EVİ GERÇEK Mİ?

Çizgi filmdeki evin ayrıntılı şekilde tasvir edilmesi, izleyicilerin gerçek hayatta da böyle bir evin bulunup bulunmadığını merak etmesine neden oluyor. Yapımla ilgili kaynaklarda evin Pine Street'te yer aldığı belirtilse de çizgi filmdeki evin birebir gerçek bir konut olduğu veya belirli bir adreste bulunduğu doğrulanmış değil.

Caillou'nun eviyle ilgili görsellerin yeniden paylaşılması, çocukluğunda bu çizgi filmi izleyenler için de nostaljik bir yolculuk anlamına geliyor.

BİR DÖNEMİN UNUTULMAZ ÇİZGİ FİLMİ

Caillou, yalnızca karakterleriyle değil, aile yaşamını ve çocukların günlük hayatta karşılaştığı olayları anlatan hikâyeleriyle de geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Aradan geçen yıllara rağmen çizgi filmin karakterleri ve mekânları sosyal medyada ilgi görmeye devam ediyor.