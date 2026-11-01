Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen 5'inci TSK Paraşüt Şampiyonası, 26-30 Ekim 2026 tarihleri arasında Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde gerçekleştirildi.
Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde düzenlenen şampiyonanın kapanış törenine Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da katıldı.
Şampiyona kapsamında gerçekleştirilen müsabakaların ardından dereceye giren paraşütçüler ödüllendirildi. Törene katılan Orgeneral Bayraktaroğlu, başarılı sporculara kupa ve madalyalarını takdim etti.
TSK'nın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, şampiyona ve kapanış törenine ilişkin görüntülere de yer verildi. Paylaşımda, organizasyonun 26-30 Ekim tarihleri arasında Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde gerçekleştirildiği ve Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu'nun kapanış törenine katılarak dereceye giren paraşütçülere ödüllerini verdiği belirtildi.