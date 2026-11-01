Ankara'da yeşil alanları ve sosyal imkanlarıyla öne çıkan Beştepe Millet Ormanı, başkentlilere doğa, spor ve kültürü bir arada yaşama fırsatı sunuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan 645 bin metrekarelik alan, özellikle ailesiyle hafta sonunu değerlendirmek, yürüyüş yapmak veya doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenlere farklı seçenekler sunuyor.

Yaklaşık 92 futbol sahası büyüklüğündeki orman, zengin bitki çeşitliliğinin yanı sıra tarihi ve kültürel eserlerin minyatürleriyle de dikkat çekiyor.

Ankara'nın ortasında 750 bin ağaç ve çalı

Beştepe Millet Ormanı'nda 203 farklı bitki türü bulunuyor. Bölgeye dikilen 410 bin fidanla birlikte alandaki ağaç ve çalı sayısı yaklaşık 750 bine ulaşıyor. Ayrıca 285 bin metrekarelik çim alan, ziyaretçilere geniş bir yeşil alan sunuyor.

Ormanın öne çıkan bölümlerinden biri de 5 bin metrekarelik alana yayılan Lavanta Bahçesi. Burada 19 bin lavanta bulunurken, Orman Meyveleri Bahçesi'nde 8, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi'nde ise 16 farklı bitki türü yer alıyor.

450 yıllık ağaç ve milyonlarca yıllık fosil

Beştepe Millet Ormanı yalnızca yeşil alanlarıyla değil, doğanın geçmişine ışık tutan özel bölümleriyle de öne çıkıyor.

Ormanda 450 yaşındaki Koca Meşe Anıt Ağacı, 300 yaşındaki 10 zeytin ağacı ve 24 milyon yıllık fosil ağaçların bulunduğu alan ziyaretçilerin ilgisini çekebilecek noktalar arasında bulunuyor.

Bunun yanı sıra 44 bin fidanla oluşturulan Türkiye haritası ve 25 bin fidanın kullanıldığı Türkiye Yüzyılı bitki mozaiği de ormanın dikkat çeken peyzaj düzenlemeleri arasında yer alıyor.

Ankara'da yürüyüş ve bisiklet için yeni bir seçenek

Doğada hareket etmeyi sevenler için Beştepe Millet Ormanı'nda farklı spor imkanları bulunuyor. Toplam 19 kilometrelik yol ağına sahip alanda 2,2 kilometrelik bisiklet yolu ve 1 kilometrelik koşu parkuru yer alıyor.

Bayraktepe yürüyüş güzergahı, ahşap köprüler ve seyir terası da doğa yürüyüşlerini farklı bir deneyime dönüştürüyor.

Ormanda ayrıca basketbol sahaları, futbol sahası, kaykay alanları ve açık hava spor ekipmanları bulunuyor. Altı katlı kaskatlı havuz, 315 metrelik dere ve 26 basamaklı şelale de alanın peyzajını tamamlıyor.

Çocuklar için oyun parkları ve orman okulu

Ankara'da çocuklarıyla açık havada zaman geçirmek isteyen aileler için de çeşitli alanlar oluşturuldu.

Hezarfen, Barbaros ve Evliya Çelebi isimlerini taşıyan oyun parkları toplam 3 bin 410 metrekarelik alana yayılıyor.

Orman okulu ve ahşap orman okulu ünitesi ise çocukların bitkileri, ağaçları ve doğal yaşamı tanımasına yönelik eğitim alanları olarak öne çıkıyor.

Anıtkabir'den Göbeklitepe'ye kültür yolculuğu

Beştepe Millet Ormanı'nın dikkat çeken özelliklerinden biri de Medeniyetler Parkı. Bu bölümde Türkiye'nin farklı şehirlerinde bulunan önemli tarihi ve kültürel yapıların minyatürleri sergileniyor.

Anıtkabir, Ayasofya, Göbeklitepe, Selimiye Camii, Sümela Manastırı ve Çanakkale Şehitler Abidesi gibi eserlerin küçük ölçekli örnekleri ziyaretçilere kültürel bir gezi imkanı sağlıyor.

Orhun Yazıtları'nın örnekleri de parkta yer alıyor.

Türk Devletleri Teşkilatı Obası'nda ise 8 ülkenin bayrağı, 7 ülkeye ait eserler ve 6 ülke çadırı bulunuyor. Bu bölüm, Türk dünyasının ortak kültürel mirasını ziyaretçilere tanıtmayı amaçlıyor.

Beştepe Millet Ormanı'nda neler var?

Ankara'da doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için hazırlanan alanda yürüyüş ve spor parkurlarının yanı sıra kafeler, kitap ve orman ürünleri satış noktaları ile açık hava etkinliklerine uygun amfiler bulunuyor.

Ziyaretçilerin ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla ormanda dört giriş ve çıkış kapısı ile üç otopark yer alıyor.

Beştepe Millet Ormanı, geniş yeşil alanları, çocuklara yönelik etkinlik noktaları ve kültürel gezi rotalarıyla Ankara'da farklı yaş gruplarına hitap eden bir buluşma noktası olmayı hedefliyor.