Ankara'da kültür ve sanat etkinliklerine bir yenisi daha eklendi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kocatepe Kültür Merkezi'nin değerli bir resim sergisine ev sahipliği yaptığını duyurdu.

Ressam Bedrettin Sanaç'ın koleksiyonunda bulunan özgün yağlı boya eserlerden oluşan sergi, Başkentli sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Farklı renklerin, dokuların ve sanatsal bakış açılarının bir araya geldiği sergi, ziyaretçilere sanatla iç içe vakit geçirme fırsatı sunuyor.

7 KASIM'A KADAR ZİYARETE AÇIK

ABB'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre, Bedrettin Sanaç'ın eserlerinin yer aldığı sergi, 7 Kasım 2026 tarihine kadar Kocatepe Kültür Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.

Ankara'da sanat etkinliklerini takip eden vatandaşlar, sergiyi belirtilen tarihe kadar ziyaret ederek özgün yağlı boya çalışmalarını yakından inceleyebilecek.