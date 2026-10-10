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İki şüpheli gözaltına alınırken motosiklet trafikten men edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Ekiplerin takibi sonucu yakalanan şüphelilerin kaçış sırasında motosikletten bir poşet attığı belirlendi. Poşette yapılan incelemede uyuşturucu madde bulunduğu tespit edildi.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, polisin durdurmak istediği motosiklette bulunan 2 şüpheli, kaçmaya çalışırken yakalandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken motosiklet trafikten men edildi. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Trafik Büro Amirliği ekipleri, sabah saatlerinde motosiklet üzerinde bulunan 2 kişiyi durdurmak istedi. Polisin “dur” ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü İ.A. (22) ile yanındaki F.S. (20), kaçmaya başladı.

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