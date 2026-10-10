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Özellikle motorin kullanan araç sahipleri açısından önemli bir artış anlamına gelen zam, ulaşım ve taşımacılık maliyetlerine ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi.

Benzine yapılan indirim sürücülere sınırlı bir rahatlama sağlarken, motorine gelen yüksek zam dikkat çekti. İki yakıt türü arasındaki fiyat değişiminin farklı yönlerde gerçekleşmesi, araç sahiplerinin akaryakıt maliyetlerini yeniden gündeme taşıdı.

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Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini şaşırtan bir fark yaşandı. Benzinin litre fiyatına 96 kuruş indirim yapılırken, motorinin litre fiyatına 6 lira 39 kuruş zam geldi.

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