İstanbul'un Sarıyer ilçesinde aslan görüldüğü iddiası paniğe neden oldu. Uskumruköy'de güvenlik kamerasına yansıyan ve dişi aslan olduğu değerlendirilen hayvanın termal kamerayla da görüntülenmesi üzerine ekipler harekete geçti.

Güvenlik kamerasına yansıdı

Uskumruköy'de kaydedilen güvenlik kamerası görüntülerinde, aslan olduğu düşünülen bir hayvanın bölgede dolaştığı görüldü. İhbarın ardından yapılan incelemelerde hayvanın termal kamerayla da tespit edildiği bildirildi.

Ekipler aslanı yakalamak için çalışma başlattı

İhbar üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ile zabıta görevlileri sevk edildi. Hayvanın yerinin belirlenmesi ve güvenli şekilde yakalanması amacıyla çalışmalar başlatıldı.

Jandarmadan vatandaşlara uyarı

Jandarma ekipleri, olası bir tehlikenin önüne geçmek amacıyla bölgede güvenlik önlemleri aldı. Çevrede yaşayan vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarılırken, hayvanın yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Hayvanın gerçekten aslan olup olmadığına ilişkin henüz kesinleşmiş resmi bir tespit paylaşılmadı.