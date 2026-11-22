Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu hakkında gündeme gelen siyasi yasak tartışmalarına ilişkin kendisine yöneltilen soruyu yanıtsız bıraktı.
Bir parkın açılışı sırasında gazetecilerin sorularıyla karşılaşan Yavaş, İmamoğlu'na siyasi yasak getirilmesi ihtimali hakkındaki değerlendirmesinin sorulması üzerine, “Biz buraya park açılışına geldik” dedi.
Yavaş Siyasi Yasak Tartışmasına Girmedi
Yavaş'ın kısa yanıtı, İmamoğlu hakkındaki siyasi yasak tartışmalarına ilişkin herhangi bir değerlendirme içermedi. ABB Başkanı, açıklamasını park açılışına odaklayarak konuyla ilgili başka bir yorumda bulunmadı.
Muhabir: Şevval Ateş