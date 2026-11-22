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Yavaş'ın kısa yanıtı, İmamoğlu hakkındaki siyasi yasak tartışmalarına ilişkin herhangi bir değerlendirme içermedi. ABB Başkanı, açıklamasını park açılışına odaklayarak konuyla ilgili başka bir yorumda bulunmadı.

Bir parkın açılışı sırasında gazetecilerin sorularıyla karşılaşan Yavaş, İmamoğlu'na siyasi yasak getirilmesi ihtimali hakkındaki değerlendirmesinin sorulması üzerine, “Biz buraya park açılışına geldik” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş , Ekrem İmamoğlu hakkında gündeme gelen siyasi yasak tartışmalarına ilişkin kendisine yöneltilen soruyu yanıtsız bıraktı.

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