25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü yaklaşırken Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, “Örtbas Etme, Şüpheli Kadın Ölümlerini Aydınlat!” çağrısında bulundu. Platformun açıklamasında, kadın cinayetlerinin yanı sıra şüpheli kadın ölümlerindeki artışa dikkat çekildi. Yılın ilk 10 ayında 286 kadının şüpheli şekilde ölü bulunduğu, en az 247 kadının ise erkekler tarafından öldürüldüğü ifade edildi.

“Şüpheli kadın ölümleri aydınlatılmıyor”

Açıklamada, şüpheli kadın ölümlerinin yeterince araştırılmadığı savunularak etkin soruşturma yürütülmesi çağrısı yapıldı.

Kadınların ölümlerinin kimi zaman “intihar”, “düşme” veya “kaza” olarak değerlendirildiği belirtilen açıklamada, delillerin eksiksiz toplanması, soruşturmaların şeffaf yürütülmesi ve ailelerin adalet arayışlarının sonuçlandırılması gerektiği vurgulandı.

Platform, Rojin Kabaiş, Gülistan Doku ve Mekiye Akyel'in dosyalarını da gündeme getirerek şüpheli ölümlerin ve kayıp vakalarının aydınlatılmasını istedi.

Nafaka hakkı ve kadınların kazanılmış hakları vurgulandı!

Açıklamada, aile hukuku ve nafaka hakkına ilişkin düzenleme tartışmalarına da tepki gösterildi. Kadınların ekonomik ve sosyal haklarının korunması gerektiği belirtilirken, bakım emeğinin kadınların omuzlarına yüklenmesine ve güvencesiz çalışma koşullarına karşı mücadele edileceği ifade edildi.

Platform, nafaka hakkından ve kadınların kazanılmış haklarından vazgeçmeyeceklerini bildirdi.

“Haklarımızdan, hayatlarımızdan ve birbirimizden vazgeçmiyoruz”

2025'in “Aile Yılı” ilan edilmesi ve aile politikalarına ilişkin uygulamaların da eleştirildiği açıklamada, kadınların yaşam hakkının korunmasının öncelikli olması gerektiği savunuldu.

Platform, 6284 sayılı Kanun'un etkin biçimde uygulanması ve İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin taleplerini yineledi.

25 Kasım'da sokaklarda ve meydanlarda olacaklarını belirten platform, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Haklarımızdan, hayatlarımızdan ve birbirimizden vazgeçmiyoruz. Tüm kadınlar eşit, şiddetsiz ve özgür bir dünyada yaşayana kadar mücadelemiz sürecek.”

Platform, 25 Kasım için yaptığı çağrıda “Örtbas Etme, Şüpheli Kadın Ölümlerini Aydınlat!” mesajını öne çıkardı.