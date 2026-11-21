Adıyaman'da etkisini gösteren yoğun sis, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. Kent genelinde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, tedbirli şekilde yollarına devam etti.
Özellikle İndere TOKİ konutları ve çevresindeki güzergahlarda etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü bölgelerde araç sürücüleri, farlarını yakarak ve hızlarını azaltarak ilerlemek zorunda kaldı.
Trafikte Aksamalar Yaşandı
Yoğun sisin etkisiyle kent genelinde ulaşımda zaman zaman aksamalar ve trafik yoğunluğu oluştu. Sürücülerin düşük görüş mesafesi nedeniyle dikkatli hareket ettiği kentte, sis ulaşımı olumsuz etkiledi.