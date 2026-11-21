Ankara'da Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencileri, savunma sanayisine yönelik dikkat çeken bir projeye imza attı. Öğrenciler, hedeflerin mesafe ve hız bilgilerini tespit edebilen yazılım tanımlı radar sistemi ile radarları yanıltabilen karıştırıcı (jammer) geliştirdi.

Yusuf Arslan, Efe Parıldar, Nusret Fırat Akdağ ve Ahmet Arda Özyapan tarafından, Dr. Öğretim Üyesi Hayrullah Yıldız danışmanlığında hazırlanan proje, bitirme çalışması kapsamında hayata geçirildi.

Bir yıl süren çalışmada radarın hedef tespit kabiliyeti ile karıştırıcı sistemin radar sinyalleri üzerindeki etkileri incelendi. Üç farklı radar dalga biçiminin ele alındığı projede, hedeflerin uzaklık ve hız bilgileri gerçek zamanlı radar ekranında görselleştirildi.

Geliştirilen karıştırıcı sistem sayesinde radar sinyallerinin genlik ve faz bilgileri değiştirilerek yanıltıcı işaretler oluşturuldu. Böylece radarın algıladığı hedef bilgilerinin nasıl etkilenebileceği deneysel ortamda gösterildi.

'Yerli ve Milli Şekilde Geliştirdik'

Projede görev alan öğrencilerden Efe Parıldar, çalışmanın Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasında yer alan 9'uncu madde, 'Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı' hedefiyle örtüştüğünü belirtti.

Projenin çalışma prensibini anlatan Parıldar, radar sistemiyle tespit edilen bir cismin mesafe ve hız bilgilerinin belirlendiğini, ardından karıştırıcı sistem aracılığıyla bu bilgilerin farklı şekilde gösterilmesinin amaçlandığını söyledi.

Yaklaşık bir yıl süren çalışmayı yerli ve milli imkanlarla geliştirdiklerini ifade eden Parıldar, savunma sanayisinde radar ve radar karıştırıcı teknolojilerinin önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Hava Savunma Sistemleri İçin Kritik Öneme Sahip

Geliştirilen teknolojinin hava savunma sistemleri açısından önem taşıdığına dikkat çeken Parıldar, radar karıştırıcıların uçakların konum ve hız bilgilerinin farklı algılanmasına neden olabilecek uygulamalarda kullanılabildiğini anlattı.

Projeyi daha ileri seviyeye taşımak istediklerini belirten Parıldar, gelecekte sistemi farklı platformlarda geliştirmeyi ve Türkiye'ye katkı sağlayacak bir çalışmaya dönüştürmeyi hedeflediklerini dile getirdi.