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Yakalanan göçmenler, gerekli işlemlerin yapılması amacıyla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Çalışmalar sonucunda 24 kaçak göçmen yakalanarak kıyıya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, önceki gün saat 11.00 sıralarında Milas ilçesindeki İncekum mevkisinde bir grup kaçak göçmen bulunduğunu tespit etti.

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