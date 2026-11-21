Muğla'nın Milas ilçesinde kaçak göçle mücadele kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde 24 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, önceki gün saat 11.00 sıralarında Milas ilçesindeki İncekum mevkisinde bir grup kaçak göçmen bulunduğunu tespit etti.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Çalışmalar sonucunda 24 kaçak göçmen yakalanarak kıyıya çıkarıldı.
Yakalanan göçmenler, gerekli işlemlerin yapılması amacıyla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Kaynak: DHA