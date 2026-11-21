İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan 50 yaş ve üzeri 17 kadın, yıllar önce çocukluklarında yaşadıkları milli bayram coşkusunu yeniden canlandırmak için bir araya geldi. Emekli ev kadınlarından oluşan Karşıyaka Cumhuriyet Kadınları Bando Takımı, kendi imkanlarıyla kurdukları ekiple etkinliklerde sahne almaya başladı.

26 Haziran'da çalışmalara başlayan kadınlar, enstrümanlarını ve sahne kıyafetlerini ortak bütçeleriyle temin etti. Çalışacak yer bulana kadar 45 derece sıcakta parklarda prova yapan ekip, tüm zorluklara rağmen çalışmalarını sürdürdü.

“Eski Amatör Bando Ruhunu Yaşatmak İstedik”

Bando takımının kurucusu 58 yaşındaki Hatice Kırdar, projeyi çocukluk yıllarındaki Cumhuriyet Bayramı coşkusuna duyduğu özlem nedeniyle hayata geçirdiğini söyledi.

İlkokuldan liseye kadar okul bandosunda görev aldığını anlatan Kırdar, arkadaşlarına bu fikri açtığında başlangıçta şaşkınlıkla karşılandığını ancak kısa sürede destek bulduğunu belirtti.

Kırdar, bir hafta içerisinde ekipman ve kıyafetleri kendi imkanlarıyla hazırladıklarını ifade ederek, temel amaçlarının milli bayramlarda eski amatör bando ruhunu yeniden yaşatmak olduğunu dile getirdi.

“Kadınların Her Yaşta Başarabileceğini Göstermek İstiyoruz”

Takımın yalnızca müzik yapmak için kurulmadığını vurgulayan Kırdar, kadınların her yaşta üretmeye ve başarmaya devam edebileceğini göstermek istediklerini söyledi.

Kent Konseyi ile de iş birliği yaptıklarını belirten Kırdar, 25 Kasım Kadına Şiddete Hayır Korteji'nde yer alarak kadınların gücünü ve dayanışmasını göstereceklerini ifade etti.

73 Yaşında Yeniden Trampetin Başına Geçti

Takım üyelerinden 73 yaşındaki Kibare Şakar da çocukluk yıllarında ilkokul bandosunda trampet çaldığını ve bu nedenle teklifi hiç düşünmeden kabul ettiğini anlattı.

Çalışmalar sırasında çeşitli zorluklarla karşılaştıklarını belirten Şakar, uygun bir alan bulana kadar parklarda prova yaptıklarını söyledi.

Hem Öğreniyor Hem Üretmeye Devam Ediyor

Bando takımının 57 yaşındaki üyelerinden Hayat Kanat ise çocukluk dönemindeki bayramların özlemiyle ekibe katıldığını belirtti.

Eğitim hayatını da sürdüren Kanat, Ödemiş Meslek Yüksekokulu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı'nda ikinci sınıf öğrencisi olduğunu, aynı zamanda Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü'nde geri dönüşüm programında doktora yaptığını söyledi.

Kadınların bir arada olmasının önemine dikkat çeken Kanat, “Kadınlar çok güçlü. Her şeyi başarabiliriz” sözleriyle dayanışma mesajı verdi.