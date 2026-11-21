2027 yılına az bir zaman kaldı. Bunun üzerine, Ankara'da yılbaşı hazırlıkları başladı. Yılbaşında konserlerden canlı müziğe, eğlence etkinliklerinden özel gösterilere kadar pek çok farklı program düzenlenecek. Oteller de yeni yılı karşılamak isteyen misafirleri için özel yılbaşı organizasyonları hazırlıyor.

Biz de sizler için Ankara'da şimdiye kadar açıklanan yılbaşı programlarını bir araya getirdik. Yeni etkinlikler duyuruldukça listemizi yılbaşına kadar güncellemeye devam edeceğiz.

Ankara'da 31 Aralık Yılbaşı Etkinlikleri

Redd – Yılbaşı Özel Konseri

Alternatif rock müziğin sevilen gruplarından Redd, 31 Aralık Perşembe günü Jolly Joker Ankara'da sahne alacak. Grup, sevilen şarkılarıyla müzikseverlere yılbaşı gecesinde eşlik edecek.

Yer: Jolly Joker Ankara

Jolly Joker Ankara Tarih: 31 Aralık 2026

31 Aralık 2026 Kapı açılışı: 21.00

21.00 Konser saati: 22.30

22.30 Bilet fiyatı: 1.425 TL'den başlayan seçenekler

Yılbaşı Partisi – New Year Party

Route Ankara Sahnesi, yeni yılı eğlence dolu bir programla karşılamaya hazırlanıyor. Etkinlikte DJ performansı, Trivia Night, gösteriler, çekilişler ve gece yarısı geri sayımı yer alacak.

Yer: Route Ankara Sahnesi

Route Ankara Sahnesi Tarih: 31 Aralık 2026

31 Aralık 2026 Saat: 20.00

20.00 Bilet fiyatı: 700 TL

Terapi Stand Up 6'lı Şov – Yılbaşı Özel

Yılbaşını kahkahalarla karşılamak isteyenler için altı komedyenin sahne alacağı özel bir stand-up gösterisi düzenlenecek.

Yer: Route Ankara Sahnesi

Route Ankara Sahnesi Tarih: 31 Aralık 2026

31 Aralık 2026 Saat: 20.00

20.00 Bilet fiyatı: 350 TL'den başlayan seçenekler

Mervelerdeyiz – Yılbaşı Eğlencesi

SoldOut Performance Hall Ankara'da düzenlenecek Mervelerdeyiz etkinliği, yeni yılı eğlenceyle karşılamak isteyenleri bir araya getirecek.

Yer: SoldOut Performance Hall Ankara

SoldOut Performance Hall Ankara Tarih: 31 Aralık 2026

31 Aralık 2026 Saat: 22.00

22.00 Bilet fiyatı: 600 TL

Ankara'da Yılbaşı Öncesi Düzenlenecek Etkinlikler

Yılbaşı heyecanı yalnızca 31 Aralık gecesiyle sınırlı kalmayacak. Ankara'da aralık ayı boyunca konserler, çocuk etkinlikleri ve yılbaşı pazarları da düzenlenecek.

17 Aralık – Sedat Yüce ile Büyük Yeni Yıl Konseri

Yer: CSO Ada Ankara

Bilet fiyatı: 400 TL'den itibaren

20 Aralık – Boğaz'dan Broadway'e: Senfonik Bir Yılbaşı

Yer: CSO Ada Ankara

Bilet fiyatı: 580 TL'den itibaren

26 Aralık – Yeni Yılı Kapımızda Karşılayalım!

Yer: CSO Ada Ankara

Etkinlik: Çocuk atölyesi

Bilet fiyatı: 480 TL'den itibaren

27 Aralık – Winter Fest & Christmas Market

Yer: Crowne Plaza Ankara

Saat: 13.00

Bilet fiyatı: 800 TL'den itibaren

27 Aralık – KidConcerts: Yeni Yılın Sihri

Yer: CSO Ada Ankara

Bilet fiyatı: 600 TL'den itibaren

27 Aralık – Kız Kıza: Erken Yılbaşı

Yer: IF Performance Hall

Bilet fiyatı: 250 TL'den itibaren

Ankara'da Yılbaşı Programı Düzenleyen Oteller

Ankara'daki bazı oteller de 2027 yılını karşılamak isteyen misafirleri için özel programlar hazırlıyor.

Akman Premium Hotel – Yılbaşı Galası

Çankaya'da bulunan Akman Premium Hotel, yılbaşı gecesi canlı müzik ve özel yemek programıyla misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Cüneyt Özgür ve ekibinin sahne alacağı programda çocuklara yönelik eğlence alanı ve konaklama seçenekleri de bulunuyor.

Yer: Akman Premium Hotel, Çankaya

Akman Premium Hotel, Çankaya Tarih: 31 Aralık 2026

31 Aralık 2026 Program: Canlı müzik, yılbaşı menüsü ve konaklama seçenekleri

Divan Ankara – Yılbaşı Programı

Yıldızevler'de bulunan Divan Ankara için de yılbaşı eğlencesine yönelik program bilgileri paylaşılıyor. Deliler Gazinosu konseptli bir organizasyondan söz edilirken, sanatçı kadrosu ve programın ayrıntılarının netleşmesi bekleniyor.

Yer: Divan Ankara, Yıldızevler

Divan Ankara, Yıldızevler Tarih: 31 Aralık 2026

31 Aralık 2026 Program: Ayrıntılı duyuru bekleniyor

Arel Wedding Restaurant – Yılbaşı Eğlencesi

Yenimahalle'de bulunan Arel Wedding Restaurant, yeni yılı canlı müzik, DJ performansı ve özel yılbaşı menüsüyle karşılamaya hazırlanıyor.

Yer: Arel Wedding Restaurant, Yenimahalle

Arel Wedding Restaurant, Yenimahalle Tarih: 31 Aralık 2026

31 Aralık 2026 Program: Canlı müzik, DJ performansı ve özel yılbaşı menüsü

Ankara'da Yılbaşı Etkinlikleri Güncellenecek

Ankara'da yılbaşı gecesi için açıklanan konser, eğlence ve otel programlarının önümüzdeki günlerde artması bekleniyor. Etkinliklerin bilet fiyatları, saatleri ve rezervasyon koşulları organizatörlerin duyurularına göre değişiklik gösterebiliyor.