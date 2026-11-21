2027 yılına az bir zaman kaldı. Bunun üzerine, Ankara'da yılbaşı hazırlıkları başladı. Yılbaşında konserlerden canlı müziğe, eğlence etkinliklerinden özel gösterilere kadar pek çok farklı program düzenlenecek. Oteller de yeni yılı karşılamak isteyen misafirleri için özel yılbaşı organizasyonları hazırlıyor.
Biz de sizler için Ankara'da şimdiye kadar açıklanan yılbaşı programlarını bir araya getirdik. Yeni etkinlikler duyuruldukça listemizi yılbaşına kadar güncellemeye devam edeceğiz.
Ankara'da 31 Aralık Yılbaşı Etkinlikleri
Redd – Yılbaşı Özel Konseri
Alternatif rock müziğin sevilen gruplarından Redd, 31 Aralık Perşembe günü Jolly Joker Ankara'da sahne alacak. Grup, sevilen şarkılarıyla müzikseverlere yılbaşı gecesinde eşlik edecek.
- Yer: Jolly Joker Ankara
- Tarih: 31 Aralık 2026
- Kapı açılışı: 21.00
- Konser saati: 22.30
- Bilet fiyatı: 1.425 TL'den başlayan seçenekler
Yılbaşı Partisi – New Year Party
Route Ankara Sahnesi, yeni yılı eğlence dolu bir programla karşılamaya hazırlanıyor. Etkinlikte DJ performansı, Trivia Night, gösteriler, çekilişler ve gece yarısı geri sayımı yer alacak.
- Yer: Route Ankara Sahnesi
- Tarih: 31 Aralık 2026
- Saat: 20.00
- Bilet fiyatı: 700 TL
Terapi Stand Up 6'lı Şov – Yılbaşı Özel
Yılbaşını kahkahalarla karşılamak isteyenler için altı komedyenin sahne alacağı özel bir stand-up gösterisi düzenlenecek.
- Yer: Route Ankara Sahnesi
- Tarih: 31 Aralık 2026
- Saat: 20.00
- Bilet fiyatı: 350 TL'den başlayan seçenekler
Mervelerdeyiz – Yılbaşı Eğlencesi
SoldOut Performance Hall Ankara'da düzenlenecek Mervelerdeyiz etkinliği, yeni yılı eğlenceyle karşılamak isteyenleri bir araya getirecek.
- Yer: SoldOut Performance Hall Ankara
- Tarih: 31 Aralık 2026
- Saat: 22.00
- Bilet fiyatı: 600 TL
Ankara'da Yılbaşı Öncesi Düzenlenecek Etkinlikler
Yılbaşı heyecanı yalnızca 31 Aralık gecesiyle sınırlı kalmayacak. Ankara'da aralık ayı boyunca konserler, çocuk etkinlikleri ve yılbaşı pazarları da düzenlenecek.
17 Aralık – Sedat Yüce ile Büyük Yeni Yıl Konseri
- Yer: CSO Ada Ankara
- Bilet fiyatı: 400 TL'den itibaren
20 Aralık – Boğaz'dan Broadway'e: Senfonik Bir Yılbaşı
- Yer: CSO Ada Ankara
- Bilet fiyatı: 580 TL'den itibaren
26 Aralık – Yeni Yılı Kapımızda Karşılayalım!
- Yer: CSO Ada Ankara
- Etkinlik: Çocuk atölyesi
- Bilet fiyatı: 480 TL'den itibaren
27 Aralık – Winter Fest & Christmas Market
- Yer: Crowne Plaza Ankara
- Saat: 13.00
- Bilet fiyatı: 800 TL'den itibaren
27 Aralık – KidConcerts: Yeni Yılın Sihri
- Yer: CSO Ada Ankara
- Bilet fiyatı: 600 TL'den itibaren
27 Aralık – Kız Kıza: Erken Yılbaşı
- Yer: IF Performance Hall
- Bilet fiyatı: 250 TL'den itibaren
Ankara'da Yılbaşı Programı Düzenleyen Oteller
Ankara'daki bazı oteller de 2027 yılını karşılamak isteyen misafirleri için özel programlar hazırlıyor.
Akman Premium Hotel – Yılbaşı Galası
Çankaya'da bulunan Akman Premium Hotel, yılbaşı gecesi canlı müzik ve özel yemek programıyla misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Cüneyt Özgür ve ekibinin sahne alacağı programda çocuklara yönelik eğlence alanı ve konaklama seçenekleri de bulunuyor.
- Yer: Akman Premium Hotel, Çankaya
- Tarih: 31 Aralık 2026
- Program: Canlı müzik, yılbaşı menüsü ve konaklama seçenekleri
Divan Ankara – Yılbaşı Programı
Yıldızevler'de bulunan Divan Ankara için de yılbaşı eğlencesine yönelik program bilgileri paylaşılıyor. Deliler Gazinosu konseptli bir organizasyondan söz edilirken, sanatçı kadrosu ve programın ayrıntılarının netleşmesi bekleniyor.
- Yer: Divan Ankara, Yıldızevler
- Tarih: 31 Aralık 2026
- Program: Ayrıntılı duyuru bekleniyor
Arel Wedding Restaurant – Yılbaşı Eğlencesi
Yenimahalle'de bulunan Arel Wedding Restaurant, yeni yılı canlı müzik, DJ performansı ve özel yılbaşı menüsüyle karşılamaya hazırlanıyor.
- Yer: Arel Wedding Restaurant, Yenimahalle
- Tarih: 31 Aralık 2026
- Program: Canlı müzik, DJ performansı ve özel yılbaşı menüsü
Ankara'da Yılbaşı Etkinlikleri Güncellenecek
Ankara'da yılbaşı gecesi için açıklanan konser, eğlence ve otel programlarının önümüzdeki günlerde artması bekleniyor. Etkinliklerin bilet fiyatları, saatleri ve rezervasyon koşulları organizatörlerin duyurularına göre değişiklik gösterebiliyor.