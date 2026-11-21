Çorum İl Emniyet Müdürü Barış Erkol'un talimatı doğrultusunda, kentteki huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla düzenlenen uygulamaya; Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Trafik Şube ekipleri katıldı. Yazıçarşı, İkbal Kavşağı, Melikgazi Caddesi ve Ata Caddesi'nde bir saat süren uygulamada 264 araç kontrol edilirken, 578 kişinin GBT sorgusu yapıldı. Eksiklikleri belirlenen sürücülere idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürü Barış Erkol'un talimatı doğrultusunda kent genelinde gerçekleştirilen huzur uygulamasının önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi.