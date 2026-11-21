Kamu kurumları ve bakanlıklardaki üst düzey görev değişiklikleri Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan kararlar doğrultusunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığında bazı yöneticiler görevden alındı.

Kararlar kapsamında bazı genel müdürlük görevlerine yeni isimler atanırken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünde boş bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine de yeni görevlendirme yapıldı.

4 İSİM GÖREVDEN ALINDI

Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ordu İl Müdürü Harun Tan görevden alındı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Ömer Alan da görevden alınan isimler arasında yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi’nin görevine son verilirken, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Taşınmaz ve Kaynak Geliştirme Genel Müdürü Oğuzhan Yaylacı da görevden alınan bir diğer isim oldu.

YENİ ATANAN İSİMLER BELLİ OLDU

Görevden almaların yanı sıra bazı kurumlarda boşalan kadrolara yeni atamalar gerçekleştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğüne, Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Aydemir atandı.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Taşınmaz ve Kaynak Geliştirme Genel Müdürlüğüne ise Dursun Baştürk getirildi.

Ayrıca Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünde boş bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Mustafa Çankaya’nın atanmasına karar verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe giren kararlar, Resmi Gazete’de yayımlanarak kamuoyuna duyuruldu.