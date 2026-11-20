Çin, elektrikli havacılık teknolojisinde dikkat çeken bir gelişmeye imza attı. Çinli uçak üreticisi COMAC tarafından geliştirildiği belirtilen CE-25A elektrikli uçak, ilk insanlı test uçuşunu gerçekleştirdi. Geleneksel jet yakıtı yerine bataryalardan aldığı elektrik enerjisiyle çalışan uçak, çevre dostu hava taşımacılığına yönelik çalışmalar açısından önemli bir aşamayı geride bıraktı.

ELEKTRİKLİ UÇAK 16 DAKİKA HAVADA KALDI

Paylaşılan bilgilere göre CE-25A, 14 Kasım 2026 tarihinde Çin'in Shandong eyaletine bağlı Binzhou kentinden havalandı. Uçakta iki pilot ve bir uçuş test mühendisi olmak üzere üç kişi yer aldı.

Toplam 16 dakika 38 saniye süren test uçuşunda yaklaşık 60 kilometrelik mesafe kat edildiği bildirildi. COMAC'ın açıklamasına göre uçuş boyunca uçağın sistemleri normal şekilde çalıştı ve test başarıyla tamamlandı.

İnsanlı uçuş öncesinde 19 kez pilotsuz test gerçekleştirilen uçağın, böylece geliştirme sürecinde yeni bir aşamaya geçtiği belirtildi.

JET YAKITI KULLANMIYOR: 10 ELEKTRİKLİ FANLA UÇUYOR

CE-25A'nın en dikkat çekici özelliği, geleneksel uçak motorlarından farklı bir itki sistemine sahip olması.

Yaklaşık 10 ton ağırlığındaki uçakta, kanatların her birine beşer adet yerleştirilen toplam 10 elektrikli kanallı fan bulunuyor. Bataryalardan sağlanan enerjiyle çalışan bu sistem, uçağın hareket etmesini sağlıyor.

Açıklanan teknik özelliklere göre uçağın yaklaşık 300 kilometre saat seyir hızına ve 400 kilometre menzile ulaşması hedefleniyor.

Bu özelliklerin, özellikle kısa mesafeli bölgesel uçuşlarda elektrikli uçakların kullanımını mümkün hale getirmesi amaçlanıyor.

19 KOLTUKLU ELEKTRİKLİ UÇAKTA YENİ DÖNEM

Bugüne kadar tamamen elektrikli uçaklara yönelik çalışmalar ağırlıklı olarak küçük eğitim uçakları ve deneysel prototipler üzerinde yoğunlaşıyordu.

CE-25A'nın 19 koltuklu bölgesel yolcu uçağı sınıfında geliştirilmesi, elektrikli havacılığın ticari taşımacılığa uyarlanması açısından önem taşıyor.

Elektrikli uçakların yaygınlaşması halinde kısa mesafeli uçuşlarda fosil yakıt tüketiminin azaltılması ve uçuş sırasında doğrudan karbon emisyonlarının ortadan kaldırılması mümkün olabilecek. Ancak batarya kapasitesi, şarj altyapısı, uçuş güvenliği ve işletme maliyetleri gibi konular, teknolojinin yaygınlaşmasında belirleyici olacak.

ELEKTRİKLİ UÇAK YARIŞINDA REKABET ARTIYOR

Elektrikli havacılık alanındaki çalışmalar yalnızca Çin ile sınırlı değil.

İsveç merkezli Heart Aerospace, X1 adlı deneysel uçağıyla elektrikli havacılık teknolojilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütüyor. ABD merkezli Eviation ise dokuz yolcu kapasiteli Alice adlı tamamen elektrikli uçağını 2022 yılında ilk kez havalandırmıştı.

Ancak sektördeki teknolojik ilerlemeye rağmen yüksek geliştirme maliyetleri ve finansman sorunları, elektrikli uçak projelerinin önündeki önemli engeller arasında bulunuyor.

ELEKTRİKLİ YOLCU UÇAKLARI NE ZAMAN HİZMETE GİRECEK?

CE-25A'nın ilk insanlı uçuşunu tamamlamasının ardından gözler sertifikasyon sürecine çevrildi.

Paylaşılan bilgilere göre Çin'in sivil havacılık otoritesi, uçağın tip sertifikası başvurusunu incelemeye aldı. Ancak ticari yolcu taşımacılığının başlayabilmesi için gerekli testlerin tamamlanması ve ilgili güvenlik onaylarının alınması gerekiyor.

Elektrikli uçakların gelecekte özellikle kısa mesafeli bölgesel hatlarda kullanılması beklenirken, CE-25A projesinin ticari havacılığa ne zaman dahil olacağı henüz netlik kazanmadı.