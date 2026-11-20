İçişleri Bakanlığı, 'Sermaye Piyasası Kanuna Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama' suçlarından difüzyon ile uluslararası seviyede aranan Serdar Altınbaş'ın Çekya'da yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

'Sermaye Piyasası Kanuna Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama suçlarından difüzyonla uluslararası seviyede aranan Serdar Altınbaş isimli şahsın, Çekya'da yakalanması sağlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adalet Bakanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu; 'Sermaye Piyasası Kanuna Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama' suçlarından difüzyon ile uluslararası seviyede aranan Serdar Altınbaş isimli şahsın Çekya'da yakalanması sağlandı ve iade işlemleri derhal başlatıldı. Kahraman Polislerimizi, Interpol Daire Başkanlığımızı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz.