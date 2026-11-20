Fenerbahçe’den İspanyol devi Real Madrid’e transfer olarak dünya futbolunun dikkatini çeken Arda Güler, bu kez sahadaki performansıyla değil, kazancıyla gündemde. Henüz 21 yaşında olan milli futbolcunun yıllık maaşı üzerinden yapılan hesaplama, ortaya dudak uçuklatan rakamlar çıkardı.

İspanyol deviyle sözleşmesini 30 Haziran 2032’ye kadar uzatan Arda Güler’in yıllık brüt maaşının 9 milyon euroya yükseldiği öne sürüldü. Futbolcu maaşlarına ilişkin veriler yayımlayan SalaryLeaks’in aktardığı rakamlara göre genç yıldızın kazancı, Türk lirasına çevrildiğinde servet değerine ulaşıyor.

GÜNDE 1 MİLYON 369 BİN LİRA!

20 Kasım 2026 itibarıyla euronun yaklaşık 55,54 TL seviyesinde olduğu dikkate alındığında Arda Güler’in yıllık 9 milyon euroluk maaşı yaklaşık 499 milyon 860 bin TL’ye karşılık geliyor.

Bu rakam üzerinden yapılan hesaplamaya göre milli futbolcunun kazancı şöyle:

Yıllık: 9 milyon euro (499 milyon 860 bin TL)

Aylık: 750 bin euro

Haftalık: Yaklaşık 173 bin euro

Günlük: 24 bin 658 euro (yaklaşık 1 milyon 369 bin TL)

Başka bir ifadeyle Arda Güler, hiç sahaya çıkmasa bile yıllık sözleşme ücretinin günlere bölünmesiyle hesaplanan yaklaşık 1 milyon 369 bin liralık günlük kazancıyla gündeme oturdu.

BONUSLARLA 572 MİLYON LİRAYA ÇIKABİLİR

Arda Güler’in sözleşmesinde performansa bağlı bonusların da bulunduğu iddia ediliyor. Yıllık 1,3 milyon euroya kadar çıkabilen bu primlerin tamamının kazanılması halinde genç futbolcunun yıllık brüt geliri 10,3 milyon euroya ulaşabilecek.

Bugünkü kur üzerinden hesaplandığında bu tutar yaklaşık 572 milyon TL ediyor.

6 YILLIK SÖZLEŞME 3,4 MİLYAR LİRA!

Arda Güler’in 2032 yılına kadar uzanan sözleşmesinin toplam değeri de dikkat çekiyor. Altı yıllık anlaşma boyunca bütün performans bonuslarının kazanılması durumunda toplam gelirin 61,8 milyon euroya ulaşabileceği belirtiliyor.

Bu rakamın bugünkü kurla karşılığı ise yaklaşık 3 milyar 433 milyon TL!

2023 yılında Fenerbahçe’den Real Madrid’e transfer olan Arda Güler, kısa sürede Avrupa futbolunun önemli isimleri arasına girmeyi başardı. Genç yaşına rağmen dünyanın en büyük kulüplerinden birinde forma giyen milli yıldız, yeni sözleşmesiyle de Real Madrid’in kendisine duyduğu güvenin karşılığını alıyor.

Arda Güler’in kazancına ilişkin açıklanan rakamlar, futbol ekonomisinin ulaştığı devasa boyutu bir kez daha gözler önüne sererken, genç yıldızın kariyerinin önümüzdeki yıllarda nasıl şekilleneceği de merak konusu olmaya devam ediyor.