Kanal D’nin yeni dizisi “Susuz Yaz” için geri sayım başladı. Necati Cumalı’nın aynı adlı eserinden televizyona uyarlanan ve sezonun iddialı yapımları arasında gösterilen dizinin yayın tarihiyle ilgili kulis bilgisi gündeme geldi. Çekimleri Adana’da devam eden dizinin, herhangi bir değişiklik yaşanmaması halinde 1 Aralık Salı günü izleyiciyle buluşması bekleniyor.

Susuz Yaz dizisi ne zaman başlayacak?

Kanal D ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan “Susuz Yaz” dizisinin ilk bölüm tarihi merak konusu oldu. Güçlü kalemiyle tanınan Sema Ergenekon’un senaryosunu yazdığı yapımın çekimleri Adana’da devam ediyor.

Başrollerini Mert Ramazan Demir, Lizge Cömert ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç’in paylaştığı dizinin, kulislerde konuşulan bilgilere göre 1 Aralık Salı günü ilk bölümüyle ekrana gelmesi bekleniyor.

Susuz Yaz dizisinin rakipleri belli oldu

Salı akşamlarının rekabetine yeni bir yapım daha katılmaya hazırlanıyor. “Susuz Yaz” dizisinin belirtilen tarihte yayın hayatına başlaması durumunda, aynı gün ekrana gelen “Mehmed Fetihler Sultanı”, “Anne Yarısı”, “Tuzlu Kahve” ve “Hamal” yapımlarıyla reyting yarışına girmesi bekleniyor.

Yeni sezonun dikkat çeken projeleri arasında gösterilen “Susuz Yaz”ın, salı akşamlarındaki televizyon rekabetinde nasıl bir performans sergileyeceği şimdiden merak ediliyor.