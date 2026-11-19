Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde mezarlık ziyaretine giden vatandaşları taşıyan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 24 kişi yaralandı. Yaralılardan 2’sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Mezarlık ziyaretine giden minibüs şarampole yuvarlandı

Kaza, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Dilekli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Şahin Cengiz yönetimindeki 60 EA 425 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Minibüste bulunan ve aralarında çocukların da olduğu 24 kişi kazada yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan 2’sinin durumu ağır

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Ardından ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.