Bakan Çiftçi, Samsun programı kapsamında 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi'ni ziyaret etti. Ziyarete, AK Parti Samsun Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan da eşlik etti. Yerleşkede incelemeler yapan Bakan Çiftçi, yürütülen eğitim faaliyetleri, mevcut imkanlar ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi hedeflenen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Güçlü bir emniyet teşkilatının temelinin, iyi yetişmiş, mesleki bilgi ve donanımı yüksek insan kaynağı olduğuna dikkat çeken Bakan Çiftçi, 'Milletimizin huzur ve güvenliğini emanet edeceğimiz gençlerimizin en iyi şartlarda yetişmesine büyük önem veriyoruz. Kıymetli eğitim kadromuza teşekkür ediyor, geleceğimizin teminatı polis adaylarımıza başarılar diliyorum' diye konuştu.

Bakan Çiftçi daha sonra Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'a makamlarında ziyarete bulundu.