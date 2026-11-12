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Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda bilgisayar, cep telefonu ve çeşitli dijital materyallere el konuldu. Operasyon kapsamında 10 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Samsun merkezli yürütülen operasyon kapsamında İzmir, Antalya, Şırnak ve Osmaniye'de önceden belirlenen adreslere baskın düzenlendi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma' suçuna yönelik çalışma başlattı.

Samsun merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, yasa dışı sorgu paneli üzerinden vatandaşların kişisel verilerini ele geçirerek paylaştıkları belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

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