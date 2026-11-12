Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin sanayi sektöründe sıfır emisyon hedefine ulaşabilmesi için 70 milyar dolardan fazla yatırıma ihtiyaç duyulduğunu açıkladı. COP31 kapsamında tanıtılan Türkiye Sanayi Karbonsuzlaşma Yatırım Platformu (TIDIP) ile 2030 yılına kadar 5 milyar avronun üzerinde yatırım desteği sağlanması ve yıllık sera gazı emisyonunun 20 milyon ton karbondioksit eş değeri azaltılması hedefleniyor.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, Türk sanayisinin yeşil dönüşüm ve karbonsuzlaşma yatırımlarına finansman sağlamak amacıyla oluşturulan Türkiye Sanayi Karbonsuzlaşma Yatırım Platformu'nun (TIDIP) resmi lansmanı gerçekleştirildi.

TIDIP Resmi Lansman Etkinliği ve Ortaklık Katılım Töreni'nde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, platformun uluslararası iklim iş birliğini güçlendireceğini ve Türkiye'nin sanayi dönüşümünü hızlandıracağını söyledi.

'TÜRKİYE İKLİM TAAHHÜTLERİ İÇİN SOMUT ADIMLAR ATTI'

İklim değişikliğiyle mücadelenin kararlı ulusal politikalar ve sürdürülebilir uluslararası iş birliği gerektirdiğini belirten Bakan Kacır, ülkelerin farklı ekonomik koşullara, teknolojik kapasitelere ve finansman imkanlarına sahip olduğuna dikkat çekti.

İklim adaletinin ülkelerin tarihsel emisyon sorumluluklarını, kalkınma ihtiyaçlarını ve mevcut imkanlarını dikkate alması gerektiğini ifade eden Kacır, Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı onayladığını ve 2025 yılında yürürlüğe giren ilk İklim Kanunu ile sera gazı emisyonlarının azaltılması ve yeşil büyümenin desteklenmesi için yasal çerçeve oluşturduğunu kaydetti.

Kacır, söz konusu kanunun ulusal emisyon ticaret sisteminin de yasal temelini oluşturduğunu belirterek, sanayi sektörünün öncelikli olduğu yeşil dönüşüm çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

TÜRKİYE, AVRUPA'NIN ÖNDE GELEN SANAYİ ÜRETİCİLERİ ARASINDA

Türkiye'nin uluslararası rekabet gücüne sahip, çeşitlendirilmiş bir imalat altyapısı oluşturduğunu vurgulayan Kacır, ticari araç, otobüs, ev aletleri, güneş paneli, çelik, ferro-krom, ahşap tabanlı panel ve çimento üretiminde Avrupa'nın önde gelen ülkeleri arasında yer aldığını ifade etti.

Alüminyum, seramik, plastik ürünler, motorlu taşıtlar ve rüzgar türbini üretiminde de Türkiye'nin Avrupa'nın önemli üreticilerinden biri olduğunu belirten Kacır, ihracatın 285 milyar doları aştığını söyledi.

Küresel ekonominin sıfır karbonlu üretime yöneldiğini kaydeden Kacır, Türkiye'nin sanayi gücünü koruyarak geliştirmeyi hedeflediğini dile getirdi.

SANAYİNİN KARBONSUZLAŞMASI İÇİN 70 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Çelik, çimento, alüminyum, kimya ve gübre sektörlerinin Türkiye'nin net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda dönüştürülmesi için 70 milyar dolardan fazla yatırım gerektiğini belirten Kacır, sanayide karbonsuzlaşmanın yüksek başlangıç maliyetleri, gelişen teknolojiler ve uzun yatırım vadeleri nedeniyle kapsamlı finansman mekanizmalarına ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Bu kapsamda temiz, verimli ve sürdürülebilir sanayi üretimini desteklemek amacıyla Yeşil Dönüşüm Programı'nın başlatıldığını aktaran Kacır, Dünya Bankası iş birliğiyle üreticilere, KOBİ'lere ve yeşil teknoloji girişimlerine 1 milyar doların üzerinde finansman sağlandığını bildirdi.

Ayrıca Sürdürülebilir Organize Sanayi Bölgeleri Projesi kapsamında İslam Kalkınma Bankası ile 250 milyon dolarlık finansman anlaşması imzalandığını belirtti.

TIDIP İLE 2030'A KADAR 5 MİLYAR AVRONUN ÜZERİNDE DESTEK

Türkiye Sanayi Karbonsuzlaşma Yatırım Platformu'nun, sanayide dönüşüm projelerinin belirlenmesi ile bu projelerin finansmana erişimi arasındaki boşluğu kapatmak amacıyla oluşturulduğunu ifade eden Kacır, platform için 2030 yılına kadar geçerli olacak hedefleri açıkladı.

Buna göre, 2030 yılına kadar sanayinin karbonsuzlaşma yatırımlarına 5 milyar avronun üzerinde destek sağlanması ve yıllık sera gazı emisyon azaltımının 20 milyon ton karbondioksit eş değerini aşması hedefleniyor.

Platformun teknik kapasitesini güçlendirmek amacıyla Avrupa Birliği'nin 5,7 milyon avro teknik yardım sağlama taahhüdünde bulunduğunu belirten Kacır, uluslararası finansman desteğinin de somutlaşmaya başladığını kaydetti.

250 MİLYON DOLARLIK FİNANSMAN ONAYLANDI

Kacır, İklim Yatırım Fonları'nın Temiz Teknoloji Fonu tarafından Türkiye'nin Sanayi Karbonsuzlaştırma Yatırım Planı kapsamında 250 milyon dolarlık imtiyazlı finansmanın onaylandığını açıkladı.

Söz konusu finansmanın çelik, çimento, alüminyum, kimya, cam ve seramik sektörlerindeki düşük karbonlu yatırımları destekleyeceğini belirten Kacır, bu sektörlerin Türkiye'nin sera gazı emisyonlarının yaklaşık yüzde 37'sini, ihracatının ise yaklaşık yüzde 28'ini oluşturduğunu ifade etti.

Sağlanan finansmanın daha büyük ölçekli yatırımların önünü açacağını vurgulayan Kacır, uluslararası ortaklıkların sanayide dönüşüm sürecini hızlandıracağını söyledi.

'TÜRKİYE SANAYİ VE İMALAT GÜCÜ OLARAK KENDİNİ KANITLADI'

Türkiye'nin sanayi ve imalat alanında önemli bir üretim gücüne ulaştığını belirten Bakan Kacır, bundan sonraki hedeflerinin daha temiz teknolojileri yaygınlaştırmak, sanayi verimliliğini artırmak ve uluslararası rekabet gücünü korumak olduğunu dile getirdi.

TIDIP'in net sıfır emisyon hedefine ulaşma yolunda önemli bir araç olacağını ifade eden Kacır, platformun başarısının gerçekleştirilen yatırımlar, kullanılan teknolojiler ve sanayi sektörlerinde azaltılan emisyon miktarıyla ölçüleceğini kaydetti.