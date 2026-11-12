Kanal D'nin yeni dizisi Karakuyu ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Onur Tuna, hayat vereceği Kahraman karakterine nasıl hazırlandığını anlattı. Karakterle arasında güçlü benzerlikler bulunduğunu belirten oyuncu, "Kahraman'ı biraz kendimden çıkaracağım, biraz da ona yaklaşacağım. Yani kendi Kahraman'ımı oynayacağım" dedi.

Kanal D'nin tanıtımlarıyla dikkat çeken yeni dizisi Karakuyu'nun oyuncu kadrosunda yer alan Onur Tuna, canlandıracağı Kahraman karakterine ilişkin açıklamalarda bulundu. Karakteriyle empati kurduğunu belirten Tuna, sevdiklerinin başına kötü bir olay gelmesi durumunda kendisinin de agresif tepkiler verebileceğini ifade etti.

"GÜÇLÜ BİR ADALET DUYGUM VAR"

Dizinin hikayesinde önemli bir yere sahip olan Kahraman karakterine yaklaşımını anlatan Onur Tuna, kendisinin de güçlü bir adalet duygusuna sahip olduğunu söyledi.

Tuna, karakterle arasındaki benzerliklere dikkat çekerek, "Benim de sevdiklerimin başına kötü bir şey gelse agresif biri olabilirim" ifadelerini kullandı.

Kahraman'ı canlandırırken kendi kişiliğinden de izler taşıyacağını belirten oyuncu, "Kahraman'ı biraz kendimden çıkaracağım, biraz da ona yaklaşacağım. Yani kendi Kahraman'ımı oynayacağım" diye konuştu.

KARAKUYU DİZİSİNİN KONUSU NE?

OGM Pictures imzalı Karakuyu, geçmişinden uzaklaşarak kendisine yeni bir hayat kuran Ferda'nın hikayesini konu alıyor.

Özge Törer'in canlandırdığı Ferda, yıllar sonra beklenmedik bir miras almasının ardından doğup büyüdüğü topraklara geri dönüyor. Geçmişte geride bıraktığı ailesi ve Karakuyu'nun güçlü isimleriyle yeniden karşı karşıya gelen Ferda, kendisine kalan toprakların sıradan bir mirastan çok daha fazlası olduğunu keşfediyor.

Bu süreçte karşısına çıkan Kahraman, Ferda'nın hayatında yeni bir dönemin kapısını aralıyor. İkili arasında başlayan güçlü çekim ise beraberinde çatışmaları ve yeni gelişmeleri getiriyor.

KARAKUYU'NUN OYUNCU KADROSU DİKKAT ÇEKİYOR

Yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un oturduğu dizinin senaryosunu Deniz Akçay kaleme alıyor.

Başrollerinde Onur Tuna ve Özge Törer'in yer aldığı Karakuyu'nun oyuncu kadrosunda Sermiyan Midyat, Uğur Uzunel, Yaren Yapıcı, Cenan Çamyurdu, Elçin Atamgüç, Emrah Özdemir, Ayça Erturan, Cihan Talay, Burcu Salihoğlu, Ceren Koç, Özlem Taş, Pervin Mert, Selen Güney, Abdullah Cersel, Defne Burnaz, Betül Alaz, Deniz Bal, Emin Çalış, Yaren Özkoca, Efe Akerler, Alperen Yazıcı ve Nazan Diper de bulunuyor.

KARAKUYU ÇOK YAKINDA KANAL D'DE

Küllerinden değil, kendi toprağından doğan bir kadının hikayesini ekrana taşıyacak olan Karakuyu, çok yakında Kanal D'de izleyiciyle buluşacak.