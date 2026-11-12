Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'da forma giyen toplam 42 futbolcu, kasım ayındaki milli maçlar nedeniyle ülkelerinin A milli takım aday kadrolarına çağrıldı. 24 farklı ülkenin milli takımından davet alan futbolcular, UEFA Uluslar Ligi, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri ve CONCACAF Uluslar Ligi karşılaşmalarında forma giyecek. Dört büyükler arasında milli takımlara en fazla oyuncu gönderen kulüp ise Beşiktaş oldu.

Süper Lig'in dört büyük kulübünde forma giyen futbolcular, kasım ayındaki milli arada ülkelerini temsil etmek üzere milli takım kamplarına katıldı. Toplam 42 oyuncu, 24 farklı ülkenin A milli takımından davet alırken bazı futbolcular sakatlık ve özel izin nedeniyle milli maçlarda görev yapamayacak.

Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao'nun sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosuna katılamadığı, Beşiktaşlı Dusan Vlahovic'in ise özel izin alarak çalışmalarını bireysel olarak sürdüreceği belirtildi. Fenerbahçeli Romelu Lukaku da sakatlığı nedeniyle Belçika'nın Türkiye ile oynayacağı karşılaşmanın kadrosunda yer almadı. Trabzonspor'un genç futbolcusu Aral Şimşir ise sakatlığı nedeniyle Türkiye A Milli Futbol Takımı kadrosundan çıkarıldı.

MİLLİ TAKIMLARININ EN TECRÜBELİ İSİMLERİ LUKAKU, SALAH VE MURILLO

Milli takımlarında en fazla forma giyen futbolcular arasında Fenerbahçeli Romelu Lukaku ilk sırada yer aldı. Belçika Milli Takımı formasıyla 135 karşılaşmada görev yapan ve 94 gole ulaşan Lukaku'yu, Mısır Milli Takımı'nda 120 maçta 66 gol kaydeden Trabzonsporlu Mohamed Salah takip etti.

Beşiktaş'ın Panama Milli Takımı'nda forma giyen savunma oyuncusu Amir Murillo ise ülkesi adına çıktığı 100 karşılaşmayla listede üçüncü sırada yer aldı. Murillo, milli takım kariyerinde 42 gol kaydetti.

TÜRKİYE A MİLLİ TAKIMI'NA EN ÇOK OYUNCUYU GALATASARAY GÖNDERDİ

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın kasım ayı aday kadrosuna dört büyük kulüpten toplam 14 futbolcu davet edildi. Galatasaray, 6 oyuncuyla milli takıma en fazla futbolcu gönderen kulüp oldu.

Galatasaray'dan Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül ve Yunus Akgün aday kadroya çağrıldı.

Beşiktaş'tan Emirhan Topçu, Orkun Kökçü, Salih Özcan ve İlhan Fakılı olmak üzere 4 futbolcu davet aldı.

Fenerbahçe'den İsmail Yüksek ve Oğuz Aydın, Trabzonspor'dan ise Mustafa Eskihellaç ve Aral Şimşir milli takım aday kadrosuna çağrılan isimler arasında yer aldı. Aral Şimşir, daha sonra yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

SÜPER LİG'İN YILDIZLARI 24 ÜLKENİN MİLLİ TAKIMINDA

Dört büyük kulüpten milli takımlara davet edilen 42 futbolcu, 24 farklı ülkeyi temsil edecek. Milli takım daveti alan oyuncuların ülkeleri arasında Türkiye, Almanya, Belçika, Portekiz, Slovakya, Kosova, Macaristan, Rusya, Kolombiya, Uruguay, Gabon, Gine-Bissau, Gana, Mali, Fildişi Sahili, Panama, Nijerya, Benin, Güney Kore, Sırbistan, Yeşil Burun Adaları, Karadağ, Arnavutluk ve Mısır bulunuyor.

Futbolcuların bir bölümü UEFA Uluslar Ligi ve CONCACAF Uluslar Ligi'nde mücadele ederken, Afrika ülkelerinden milli takıma çağrılan isimler ise Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde ülkelerinin başarısı için sahaya çıkacak. Bazı futbolcular da milli takımlarının hazırlık maçlarında görev alacak.