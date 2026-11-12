AK Parti, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıyor. 11 maddeden oluşan torba yasa teklifinde çalışma hayatından sosyal güvenliğe, enerji sektöründen mevzuat değişikliklerine kadar çeşitli başlıklar yer alıyor. Teklifin ayrıntılarının AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından açıklanması bekleniyor.

İstihdam teşviklerinin süresi uzatılacak

Teklifte öne çıkan düzenlemelerden biri istihdam teşvikleriyle ilgili olacak. Kadınların, gençlerin ve mesleki yeterlilik belgesine sahip işsizlerin istihdam edilmesini destekleyen teşviklerin süresinin 31 Aralık 2027'ye kadar uzatılması planlanıyor. Ayrıca Cumhurbaşkanına bu süreyi 2028 yılı sonuna kadar uzatma yetkisi verilmesi öngörülüyor.

Eski GSS prim borçları silinecek

Torba yasa teklifinde Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarına ilişkin düzenleme de bulunuyor. Buna göre 1 Ocak 2017 tarihinden önceye ait ödenmemiş GSS primleri ile bu borçlara bağlı gecikme cezası ve zamlarının tahsilinden vazgeçilmesi hedefleniyor. Düzenlemenin yasalaşması halinde geçmiş dönemden prim borcu bulunan vatandaşlar açısından önemli bir değişiklik yaşanacak.

Enerji sektörüne yönelik düzenleme geliyor

Teklifte enerji sektörünü ilgilendiren başlıklar da yer alıyor. Yüzen LNG tesislerinin farklı bölgelerde faaliyet gösterebilmesine yönelik yeni düzenlemeler yapılması planlanıyor. Bunun yanı sıra bazı mevzuat değişikliklerinin Anayasa Mahkemesinin iptal kararları doğrultusunda gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Gözler Abdullah Güler'in açıklamasında

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in bugün düzenleyeceği açıklamada teklifin tüm maddelerini kamuoyuyla paylaşması bekleniyor. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren düzenlemelerin Meclis'teki yasama sürecinin nasıl ilerleyeceği de yakından takip edilecek.