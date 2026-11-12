Emekliye 15 Bin Lira Seyyanen Zam Hayal Mi?

Borsa güne nasıl başladı

Bunlar da ilginizi çekebilir

Türkiye'nin eğitim tarihinde yeni bir sayfa açıldı: Harf İnkılabı

Palamut Sezonun Yıldızı Oldu! Kasım 2026 Balık Fiyatları Belli Oldu

Altın piyasasındaki hareketlilik sürerken yatırımcılar, dolar endeksindeki değişimleri ve Fed'in para politikalarına ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor.

Saat 09.15 itibarıyla piyasalarda altın fiyatları şöyle:

Dolar endeksinin son 19 ayın en yüksek seviyesine ulaşması, altın piyasasında aşağı yönlü hareketi beraberinde getirdi. Fed'in faiz artırımı ihtimalinin güçlenmesi de yatırımcıların altına olan talebi üzerinde baskı oluşturdu.

Emekliye 15 Bin Lira Seyyanen Zam Hayal Mi?

Altın fiyatları, küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle yeni güne düşüşle başladı. Fed'in faiz politikalarına ilişkin beklentiler ve dolar endeksindeki yükseliş, altının değer kaybetmesinde etkili oldu.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://sonsoz.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.