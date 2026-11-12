Altın fiyatları, küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle yeni güne düşüşle başladı. Fed'in faiz politikalarına ilişkin beklentiler ve dolar endeksindeki yükseliş, altının değer kaybetmesinde etkili oldu.
Doların yükselişi altını baskılıyor
Dolar endeksinin son 19 ayın en yüksek seviyesine ulaşması, altın piyasasında aşağı yönlü hareketi beraberinde getirdi. Fed'in faiz artırımı ihtimalinin güçlenmesi de yatırımcıların altına olan talebi üzerinde baskı oluşturdu.
12 Kasım 2026 güncel altın fiyatları
Saat 09.15 itibarıyla piyasalarda altın fiyatları şöyle:
- Gram altın: 6.428 TL
- Çeyrek altın: 10.591 TL
- Cumhuriyet altını: 42.172 TL
- Ons altın: 3.977 dolar
Altın piyasasındaki hareketlilik sürerken yatırımcılar, dolar endeksindeki değişimleri ve Fed'in para politikalarına ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor.